Een bizar verhaal uit de Amerikaanse sportwereld is deze week naar buiten gekomen. Golfer Alexa Melton ging onlangs uit elkaar met voetballer Christian Pulisic, omdat de speler van AC Milan op een datingapp zou zitten. Melton bevestigt nu echter dat hier niets van waar is.

Deze week maakte Melton bekend dat zij en Pulisic na een relatie van twee jaar uit elkaar zijn. Vervolgens reageerde een fan onder een Instagram-post met verbazing over hoe de voetballer zo'n vrouw had kunnen laten lopen. Melton kon het niet laten en reageerde 'bij hoe veel likes zal ik zijn Raya-profiel posten?' Raya is een datingapp voor bekende mensen en dus doelt de golfer op mogelijk vreemdgaan van Pulisic. Het leek er in ieder geval op dat de voetballer al snel op zoek was naar een nieuwe vriendin.

'Valse informatie'

Melton kwam donderdag echter terug op deze reactie. De golfer vertelt dat ze 'valse informatie' had gekregen rondom het Raya-profiel van haar ex Pulisic. "Ik heb een aantal uitspraken gedaan en die zijn uit zijn verband getrokken. Hij is niet vreemd gegaan. Uit respect voor hem en voor mij zal ik geen verdere uitspraken doen over dit probleem."

Het lijkt er dus op dat Melton een vals profiel van Pulisic op de dating-app doorgestuurd heeft gekregen. De golfer nam aan dat dit profiel echt was, maar inmiddels weet ze dus wel beter. Het is niet bekend of het datingappprofiel de enige reden is dat Melton en Pulisic uit elkaar zijn. Eerder ging er ook al een gerucht rond dat de voetballer zou daten met de bekende actrice Sydney Sweeney, maar die geruchten drukte de Amerikaan zelf al snel de kop in.

Carrières Melton en Pulisic

Sinds 2024 waren Pulisic en Melton een bekend sportkoppel in de Verenigde Staten. Laatstgenoemde werd in 2023 een professioneel golfer en speelt toernooien over de hele wereld. Melton staat wel gerankt, maar komt nog niet in de buurt van de hoge plekken op de golfranglijst bij de vrouwen.

De 27-jarige Pulisic is op dit moment geregeld basisspeler bij AC Milan nadat hij eerder in zijn carrière ook voor grote clubs als Chelsea en Borussia Dortmund uitkwam. De buitenspeler heeft ook al 84 interlands voor de Verenigde Staten achter zijn naam. Pulisic zijn contract bij AC Milan loopt nog tot de zomer van 2027.