Oud-voetballer Royston Drenthe werd enkele maanden geleden getroffen door een herseninfarct. De zorgen rondom de 38-jarige, die binnenkort weer op televisie verschijnt, waren groot. Een van de mensen die betrokken is bij het programma waar Drenthe aan meedoet, komt nu met een update.

De ex-prof van onder meer Real Madrid en Feyenoord doet mee aan het programma Nog Eén Keer Fit, waar hij samen met Wim Kieft en Wesley Sneijder weer topfit wilde worden als in zijn beste voetbaldagen. Programmamaker Rutger Castricum presenteert het programma en schoof aan bij De Oranjewinter. Daar kwam het programma en de situatie van Drenthe ter sprake.

Drenthe kreeg in oktober een herseninfarct. Enkele weken later werd duidelijk dat hij stapjes zette in het 'intensieve revalidatieproces'. Begin dit jaar maakte de familie en het management bekend dat het programma ook wordt uitgezonden, ondanks de gezondheidssituatie van de voormalig topvoetballer.

Programma gaat door

Castricum is eerlijk over de situatie rondom Drenthe. "Daar is natuurlijk een drama mee gebeurd. Dat legt ook wel een smet op het programma moet ik zeggen. Het heeft ook even stilggelegen en het was ook even de vraag: kunnen we er mee door? Dat kan nu wel, gelukkig. Zijn familie wil het. En hij wil het zelf ook heel graag. Als dat niet zo was geweest en het was nog anders afgelopen dan nu waren we er absoluut niet mee doorgegaan. Er is maar een ding belangrijk en dat is die gezondheid."

Fitte Wesley Sneijder en Wim Kieft

Door de tragische gebeurtenis is de missie van Drenthe om topfit te worden natuurlijk niet geslaagd zoals gehoopt. Castricum zag wel indrukwekkende resultaten bij Sneijder en Kieft. "Wesley is echt fit, dat is echt ongelooflijk wilsskracht die ik toch zie. En met Wim Kieft hetzelfde, die is kneiterfit. Hij is echt doorgegaan."

Overigens is het programma nog steeds niet afgerond, mede door de gezondheidsproblemen van Drenthe. "We zijn nog steeds aan het draaien. Er is een stuk tussenuit gevallen, we gaan volgende week ook weer draaien en dan hoop ik ook Royston Drenthe weer te zien."

Aandacht voor situatie Royston Drenthe

De serie kent vier afleveringen en de eerste verschijnt op 19 januari. Castricum laat weten dat het herseninfarct van Drenthe ook ter sprake komt. "Het zou raar zijn om het programma te beginnen zonder daar aandacht aan te besteden. Vervolgens gaan we wel zien hoe ze het hebben gedaan en waar het bij Royston mis is gegaan. Overigens is dat niet geweest tijdens het sporten, dus het heeft niets met het sporten te maken gehad. Het is gewoon ongelukkig."