Bekende vriendin Kenneth Taylor moet bittere pil slikken: 'Dan maar vanaf de zijlijn'

Terwijl Kenneth Taylor zondag niet verder kwam dan een gelijkspel met Ajax, was zijn vriendin Jade Anna van Vliet aan de andere kant van Europa even niet bezig met de wedstrijd van haar vriend, maar een andere sportieve bezigheid. Althans dat had de influencer graag gehoopt.

Taylor beleefde zondag een zeer moeizame wedstrijd met Ajax tegen Sparta. In de Johan Cruijff Arena bleef het scorebord lange tijd op een 0-0 stand staan. Diep in de blessuretijd maakte Mohamed Nassoh zelfs de 0-1 voor Sparta. Maar twee minuten later wist Youri Regeer nog net voor het laatste fluitsignaal de 1-1 binnen te werken en daarmee nog een punt veilig te stellen voor de Amsterdammers.

Marathon Madrid

Terwijl Taylor een teleurstelling moest verwerken in Amsterdam, was zijn vriendin in Spanje met hele andere dingen bezig dan de wedstrijd van haar vriend. Van Vliet zit regelmatig in de Johan Cruijff Arena om de middenvelder aan te moedigen, maar was zondag in Madrid toeschouwer van een ander sportief evenement.

De influencer stond namelijk langs de kant de deelnemers van de marathon in Madrid aan te moedigen. Van Vliet hoopte zelf deel te nemen aan de marathon, maar een blessure aan haar knie gooide roet in het eten. Een gebeurtenis waar de Heemskerkse duidelijk van baalt: "Dan maar langs de zijlijn," deelt ze op Instagram, gevolgd door een verdrietige emoji. "Super trots op iedereen die hem vandaag wel rent," vervolgd ze.

Strijd om kampioenschap Eredivisie

Taylor zal de teleurstelling van zondag dus alleen moeten verwerken. Koploper Ajax staat nog altijd zeven punten los ten opzichte van de nummer twee PSV, maar de Amsterdammers zijn niet in goede vorm. Vorige week kreeg de ploeg van Francesco Farioli nog een beschamende nederlaag van 4-0 te verwerken op bezoek in Utrecht en ook zondag liep de koploper tegen een teleurstelling aan.

PSV heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de Amsterdammers en zou daarom het gat met de koploper nog kunnen verkleinen tot vier punten. Terwijl het een paar weken geleden nog onmogelijk werd geacht dat de Amsterdammers geen kampioen zouden worden, maakt Ajax het zichzelf nu onnodig spannend en zal het snel zijn oude vorm terug moeten vinden in strijd om de landstitel.

