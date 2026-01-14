Voetballer Kenneth Taylor en zijn beroemde vriendin Jade Anna van Vliet leven momenteel in een roes. Afgelopen weekeinde kwam de transfer van de middenvelder van Ajax naar Lazio rond, waarna hij ook gelijk zijn basisdebuut maakte. De twee zijn ook nog op huizenjacht, terwijl er daarnaast nog spullen uit Nederland over moeten komen. Kortom: een heleboel hectiek. "Met lege koffers terug naar Nederland", zet Jade Anna op Instagram.

De overgang van Taylor naar de Italiaanse hoofdstad kwam vorige week in een stroomversnelling. Donderdag vloog hij naar Rome, om een dag later zijn contract tot medio 2030 te ondertekenen. Na twee nachtjes slapen zette trainer Maurizio Sarri de aankoop van 17 miljoen euro gelijk in de basis. In de blessuretijd werd Taylor uiteindelijk gewisseld bij de 1-0 overwinning.

Jade Anna druk met verhuizing

Zijn vriendin Jade Anna maakte het allemaal van dichtbij mee. De influencer stond haar vriend bij tijdens de rollercoaster. Zo was ze bij het ondertekenen van het contract en de wedstrijd. Tussendoor moest er natuurlijk een hoop gebeuren. Taylor en Van Vliet zijn op zoek naar een woning. Op Instagram zegt de influencer dat ze hoopt dat het deze week rond komt.

Zoals altijd houdt ze haar volgers van alles op de hoogte. "Morgen (woensdag, red.) met lege koffers terug naar Nederland", meldt ze via Instagram Stories aan haar fans. "Ten eerste om mijn oma, familie en vrienden nog even te zien. En daarnaast dus ook weer koffers met spullen inpakken om terug mee te nemen naar Rome."

De influencer schrijft dat ze niet veel koffers te vullen heeft. "Kleding, schoenen, tassen en persoonlijke spullen zijn het belangrijkste, maar meubels etcetera hoeven niet overgebracht te worden. Dus dat scheelt heel erg en zorgt ervoor dat we snel kunnen verhuizen", aldus Van Vliet. "Het huis in Nederland houden we gewoon." Taylor en de influencer hebben samen een luxe appartement in Alkmaar.

Eerste thuiswedstrijd Taylor

Taylor heeft even tijd om te settelen. Volgende week maandag speelt hij pas weer met Lazio. Dan volgt een thuisduel in het Stadio Olimpico tegen het Como van het Spaanse voetbalicoon Cesc Fabregas.

