Beroemd Nederlands sportkoppel poseert na bezoek aan Parijs voor speciale shoot: 'Meneer steelt mijn moment!'

Tennisser Jesper de Jong en schaatsster Pien Hersman komen steeds meer in de aandacht, als een van de nieuwste sportkoppels van Nederland. Dat leverde ze ook nog eens een shoot op in een bekend magazine, zo verklapte Hersman in haar Instagram Stories.

De Jong was vorige week nog actief op Roland Garros, waar hij in het enkelspel werd uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Nederlander won zelfs de eerste set van de nummer drie van de wereld, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen: 3-6, 6-1, 6-2, 6-3.

Desondanks keek hij met een goed gevoel terug op de partij én het toernooi. "Ik gaf de eerste set alles. Ik had wel het gevoel dat ik kon winnen. Maar Zverev had nog een extra tank. Hij serveerde daarna ook echt goed. Hij was echt topklasse", sprak De Jong na afloop. Overigens was Hersman ingevlogen naar de Franse hoofdstad om haar vriend aan te moedigen.

Bijzondere shoot

Daar had de schaatsster van Team IKO-X2O wel tijd voor, omdat het schaatsseizoen nog lang niet begonnen is. Momenteel zitten de rijders allemaal in hun voorbereiding op het olympische jaar. Er is dan tussendoor genoeg tijd voor een fotoshoot met haar vriend. En niet zomaar één: Helden Magazine vroeg het koppel om wat mooie plaatjes te schieten.

Bij het maken van één van de foto's poseerde Hersman op haar allermooist, maar trok de 'gekke' De Jong de aandacht. 'Meneer steelt mijn moment', schreef de 21-jarige sprintster bij haar story. Boos was ze er niet om: in de video die volgde sprong ze enthousiast op zijn rug. Daarin liet ze ook blijken dat hun foto's én bijbehorend interview in augustus in het magazine komt.

Nieuwe samenwerking voor Hersman

Eerder op de donderdag maakte Hersman ook bekend zich bij een management te hebben aangesloten: Double M. Zij is niet de enige schaatser bij die partij: Sanne In 't Hof, Mats van den Bos, Isabel Grevelt en Michelle de Jong zijn daar ook aangesloten. Verder vinden we bekende hockeyers als Yibbi Jansen, Pien Sander, Joosje Burg en Duco Telgenkamp bij Double M, evenals handbalster Angela Malestein.