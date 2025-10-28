Ze reizen de wereld rond, van toernooi naar toernooi, maar het echte spektakel speelt zich vaak buiten de lijnen af. Taylor Fritz en Morgan Riddle, de nummer 4 van de wereld en zijn socialmedia-ster, zijn het koppel waar het tenniscircuit niet over uitgepraat raakt. In een openhartig gesprek met GQ delen ze hoe liefde, roem en content elkaar soms in de weg zitten of soms juist perfect samenkomen.

De scheidslijn tussen topsport en social media is bij hen flinterdun. Terwijl Fritz zich voorbereidt op zijn volgende Grand Slam, maakt Riddle content over het leven achter de schermen van haar grote liefde: van hotelkamers tot outfits en warming-ups. "Hij slaat ballen, ik maak content", zegt ze lachend in een interview met GQ, het Amerikaanse lifestylemagazine dat het stel uitgebreid sprak. Haar video’s trekken miljoenen kijkers, maar leveren ook kritiek op van traditionele tennisfans die vinden dat de sport 'serieus' moet blijven.

De tennisser en de influencer

Fritz heeft daar geen moeite mee. De 27-jarige Amerikaan weet hoe het is om onder een vergrootglas te leven, maar ziet ook hoe zijn vriendin de sport op een nieuwe manier bij mensen onder de aandacht brengt. "Soms vraagt ze me om een trend te doen. Meestal zeg ik: dat is gênant”, vertelt hij met een glimlach. Toch prijst hij Riddles discipline. Ze reist met hem de wereld over, leeft in hetzelfde ritme en zorgt ervoor dat hij ook buiten de baan gefocust blijft.

Riddle op haar beurt neemt haar rol bloedserieus. Ze werkt samen met merken, maakt backstagevideo’s op toernooien en probeert tennis toegankelijker te maken voor een jonger publiek. "Ik begon met content om jongeren kennis te laten maken met tennis", zegt ze. "Veel mensen weten niet hoe de sport werkt of wat er allemaal achter zit. Ik laat het zien op een manier die leuk en herkenbaar is."

Tegenpolen die elkaar versterken

Dat enthousiasme levert haar niet alleen fans, maar ook weerstand op. Zeker binnen een sport die bekendstaat om traditie en etiquette. Toen ze tijdens Wimbledon een foto van Fritz postte met de tekst 'Juich luid, dames', werd dat door sommigen als provocerend gezien. Riddle verwijderde de post later, maar de toon was gezet: dit is geen vriendin die stil in de spelersbox blijft zitten.

Ondanks de kritiek blijft het stel dicht bij zichzelf. Riddle noemt hun verschillen juist hun kracht. "We zijn compleet tegengesteld", vertelt ze. "De duivel kon me niet bereiken, dus gaf hij me een type B-vriendje." Ze zegt het met een knipoog, maar bedoelt het serieus: Fritz is volgens haar kalm, geduldig en moeilijk van zijn stuk te brengen. "Ik ben juist iemand die altijd bezig is, alles tot in detail wil regelen. Hij is... zen." Fritz lacht: "Dat is waar. Morgan zorgt ervoor dat ik de dingen niet te zwaar neem. Ze houdt het licht, en dat heb ik soms nodig."

Six Kings Slam

Dat Fritz zijn hoofd koel houdt, bewees hij ook in Saoedi-Arabië, waar hij bij het prestigieuze Six Kings Slam als derde eindigde. De Amerikaan verloor in de halve finale van nummer één van de wereld Carlos Alcaraz, maar pakte alsnog het podium na de opgave van Novak Djokovic. Met zijn sterke optreden, goed voor miljoenen aan prijzengeld, bevestigde Fritz nog eens zijn status als vaste waarde in de wereldtop – zowel op als buiten de baan.