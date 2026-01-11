Kenneth Taylor maakte deze week een tranfer van Ajax naar Lazio Roma. Dat heeft ook ingrijpende gevolgen voor zijn beroemde vriendin Jade Anna van Vliet. Zij deelt met haar miljoenen volgers hoe ze over de verhuizing naar Italië denkt, en wie ze allemaal moet achterlaten.

Van Vliet deelt haar hele leven via sociale media en haar volgers hebben daarom veel vragen over de verhuizing. De influencer is in Nederland erg succesvol en heeft er ook een eigen bedrijf in supplementen: bi yu. Daar zal ze gewoon bij betrokken blijven, schept de 21-jarige duidelijkheid op Instagram.

'Het voelt zo dubbel'

Er worden ook vragen gesteld over het gemis van haar dierbaren in Nederland. Jade Anna geeft toe dat dat zwaar voor haar is. "Het voelt zo dubbel. Ik weet dat iedereen mega blij is voor Ken en mij. Maar ik weet natuurlijk ook dat er vraagtekens zijn, als in, hoe vaak kom ik terug?"

Dat weet ze zelf ook nog niet. "Ik wil niet om de haverklap terugvliegen", legt ze uit. "We gaan zien hoe het loopt, maar ik weet dat iedereen in Nederland me niet vergeet. Ik heb de juiste vrienden en familie en daar ben ik heel dankbaar voor."

Toch valt het afscheid haar zwaar. "Ik vind het heel moeilijk om op afstand te gaan wonen, maar ook hier zie ik alleen maar kansen om ze lekker naar Rome te halen."

'Hij gaat ook Italiaans leren'

Er is nog iemand die ze in Nederland heeft moeten achterlaten, namelijk haar hondje Navy. Volgers vragen zich af wat Van Vliet daarmee gaat doen. "Zodra we hier een huis en wat meer stabiliteit hebben, haal ik hem direct", is de influencer duidelijk. Het voelde raar om weg te gaan van hem, alsof we hem achterlieten. Maar no way! hij gaat ook Italiaans leren."

Van Vliet en Taylor zijn sinds oktober 2023 samen. De verhuizing naar Italië markeert hun eerste grote buitenlandse avontuur. Ze woonden voorheen samen in Alkmaar. De 23-jarige middenvelder beleeft zondag zijn eerste wedstrijd van Lazio als speler van de club. Lazio hervat het Serie A-seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Hellas Verona, waarin de Nederlander mogelijk al zijn debuut maakt in de Serie A.

