Anna Lewandowska, de vrouw van topvoetballer Robert Lewandoswki, heeft voor de nodige reuring gezorgd in thuisland Polen. Ze verscheen op de rode loper en deed dat in een nogal opvallende outfit

Op zaterdagavond was Lewandowska aanwezig op het Sports Champions Gala, een Pools evenement waar sportieve prestaties worden gevierd. Hier stal de vrouw van de topspits de show.

Opvallende ouftit

Toen Lewandowska op de rode loper verscheen, sprong vooral haar outfit in het oog. Ze droeg een felroze baljurk, gecombineerd met enkele sieraden. Ze was onmogelijk te missen en trok dan ook volop de aandacht van de aanwezige fotografen.

Ook in de Poolse media ging haar outfit niet onopgemerkt voorbij. "De vrouw van Robert Lewandowski koos voor een gewaagde fuchsia baljurk en zag eruit als een Barbiepop", zo schreef Super Express haar toe. "Haar gedurfde, levendige kleuren deden denken aan 's werelds beroemdste pop." Op de website van Wiadomosci wordt gekopt met de vraag: "Gaat ze misschien te ver?"

Prijs

Lewandowska mocht op het gala een prijs in ontvangst nemen. Niet voor haarzelf, maar voor haar man, die niet aanwezig kon zijn. "Ik was erg trots om namens Robert de prijs te mogen ontvangen", zo schrijft ze erover op Instagram. De spits van FC Barcelona zit namelijk in Saoedi-Arabië, waar hij op zondagavond de finale van de Spaanse supercup speelde tegen Real Madrid.

Toch kon de topvoetballer er een beetje bij zijn. Via een videoverbinding verscheen hij op een groot scherm, zodat hij zichzelf alsnog even kon laten zien en om zijn dank uit te spreken.

Beroemd sportkoppel

Niet alleen Lewondowski maakt furore in de sportwereld, ook zijn vrouw Anna kent de nodige successen. Niet in het voetbal, maar in het karate. Zo won ze meerdere medailles op wereld-, Europese en nationale kampioenschappen.

Lewandowski en Lewandowska vormen daarmee al jarenlang een van de bekendste sportkoppels van Polen. De twee zijn al jarenlang samen, en stapten in 2013 in het huwelijksbootje. Enkele jaren later kregen ze twee dochters. Klare werd geboren in mei 2017, en Laura kwam in mei 2020 ter wereld.