Wesley Sneijder werd zondagavond voor het oog van televisiekijkend Nederland meermaals verrast met bijzondere cadeautjes en zelfs een optreden. De ex-topvoetballer raakte geëmotioneerd toen hij het favoriete liedje van zijn overleden ouders mocht zingen en kreeg drie speciale shirts.

Tranen waren er bij de geboren Utrechter net niet te zien in het tv-programma 'Het waren 2 fantastische dagen'. Maar een videoboodschap van zijn oma kreeg hem bijna zover. Net als een duet met zanger en goede vriend Wesly Bronkhorst. Het werd daardoor een mooie aflevering met hoogte- en dieptepunten. Het nummer 'Ik leef mijn eigen leven' van André Hazes bracht veel emoties naar boven bij Sneijder, die duidelijk even moest slikken.

'Dit hakt er wel even in'

De uitzending begon al met de openhartige Sneijder, die over zijn recent overleden ouders praatte. In een tijdsbestek van anderhalf jaar verloor hij zijn vader én zijn moeder. Dus toen Bronkhorst als verrassing de villa binnenkwam waar de voormalig topvoetballer zat 'opgesloten' met danseres Igone de Jongh en tv-persoonlijkheid Jaimie Vaes, had Sneijder het even te zwaar. "Dit hakt er wel even in, want dit is een gevoelig nummertje geworden", zegt Sneijder voordat hij het liedje ten gehore moet brengen.

i Wesley Sneijder mocht met zanger Wesly Bronkhorst een speciaal nummer van André Hazes zingen. ©Screenshot SBS6.

'Op de uitvaart gedraaid'

Na het optreden volgt er een intieme knuffel met de zanger, waarna Sneijder zijn gevoelens onder woorden brengt. Dit was het favoriete nummertje van mijn moeder en ook zeker van mijn vader. We hebben 'm op de uitvaart van mijn vader gedraaid. Het is zo'n bijzonder nummer. Leef je leven zoals je dat wil, dat vond mijn vader ook. Helaas heeft het niet zo lang mogen duren. Ik waardeer dat heel erg. Het maakt zoveel in me los, ik loop helemaal te trillen."

'Dit blijft voor altijd bij ons'

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij ook nog een videoboodschap van zijn oma. Die sprak woorden van steun na een zware periode, met het overlijden van zijn vader. En een doos met truien van Xess Xava en andere zoon Jessey, met daarop geverfd de armafdrukken van hun knuffels met 'opa Sneijder'. "Dit briljante idee had Yolanthe. In de laatste maanden van mijn vader hebben we dit gemaakt. Om de laatste knuffel voor altijd bij je te houden. Dus dit is wel heel bijzonder. Dit blijft voor altijd bij ons."

Speciaal Ajax-shirt

Eerder in de aflevering werd er een pakketje bezorgd met daarin een shirt uit zijn Ajax-tijd toen hij zestien jaar oud was. "Ik wist echt niet dat dit shirt er was. Heel apart dit. Dit is gewoon mijn jeugdperiode. Het is allemaal niet vanzelf gegaan, integendeel zelfs. Ik heb er alles aan gedaan in de jeugd. Daarom is dat een bijzondere periode, maar ook een zware periode geweest. Het is een keiharde wereld, maar ik heb er wel alles uit gehaald."