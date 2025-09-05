Sportverslaggeefster Noa Vahle is inmiddels niet meer weg te denken langs het voetbalveld. Ze maakt veel indruk op analisten Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder met haar grote passie voor de sport. Dat onthult haar neef Johnny de Mol in Sportnieuws.nl Padelpraat.

In de videoserie krijgt De Mol een dilemma voorgelegd. Zou hij liever padellen met Noa Vahle of met Fatima Moreira Moreira de Melo, de presentatrice van de show? Noa padelt wel af en toe, vertelt Johnny. "Als het een familie-uitje zou zijn dan is het met Noa wel leuk. Maar als het voor het echie gaat dan moet ik met jou", zegt hij tegen Fatima.

Toch zou ook de sportverslaggeefster volledig voor de winst gaan. "Noa is wel bloedfanatiek natuurlijk. Ik moet niet een triviantspelletje met haar doen over sport. Dan walst ze over me heen. Maar voor padellen heeft ze ook helemaal geen tijd."

Vahle timmert inmiddels hard aan de weg in de voetballerij. Ze doet verslag van Europese wedstrijden voor Ziggo Sport. Dat is een droom die uitkomt voor de 25-jarige. "Vroeger ging ze altijd al met mij naar Ajax en dan kwam er een speler in waar ik eigenlijk nog nooit van had gehoord en dan wist zij precies van welke club die kwam en of hij linksbenig was of niet..."

'Pure passie'

'Dat had ze dan één keer gelezen en uit pure passie neemt ze dat gewoon tot zich. Het stroomt gewoon door haar aderen", aldus De Mol. Dat hoort hij ook terug van haar collega's. "Bijvoorbeeld Rafael of Wesley, die komen dan naar mij toe en zeggen: 'Zij staat er gewoon'. Zo goed voorbereid, goed in de omgang, altijd op tijd. Beter kan niet", zegt de presentator. Vervolgens richt hij zich weer tot Moreira de Melo. "Maar ik ga toch met jou padellen."

Overigens zou Van der Vaart ook een goede partner zijn op de padelbaan. Met name door zijn inzicht. "Hij komt het veld op als een soort mankebeen. Dat je denkt: Raf, wat kom je doen. Maar voordat je hebt geslagen ziet hij al waar de bal komt. Hij zet twee stappen, niets te veel... Ja, dat is wel echt een kracht", zegt De Mol.

"Dat heeft hij wel in het bijzonder", vindt ook ex-toptennisser John van Lottum. "Hij komt eigenlijk bijna niet van zijn plek af."

Nieuwe aflevering Padelpraat

In de nieuwe aflevering van Padelpraat op Sportnieuws.nl is presentator Johnny de Mol te gast. Hij duikt met vaste gezichten John van Lottum (ex-toptennisser) en Fatima Moreira de Melo (olympisch hoxckeykampioene) in de wereld van padel. Check de nieuwe aflevering hieronder.