Yolanthe Cabau was de afgelopen week een belangrijk onderwerp van gesprek. Na een grote rel over haar persfoto's krijgt ze nu ook een pijnlijk bericht over haar Netflix-serie. "Ze leeft een beetje buiten de werkelijkheid."

In de podcast Strikt Privé zijn ze op pijnlijk nieuws voor Yolanthe gestuit. Er lijkt namelijk geen nieuw seizoen van haar realityserie op Netflix te komen. Dat was aanvankelijk wel aangekondigd. "Nog voor er een seconde van het huidige seizoen was uitgezonden."

Dus gingen Jan Uriot en Jordi Versteegden op onderzoek uit. Ze vroegen aan Netflix wanneer ze nieuwe afleveringen konden verwachten. Het antwoord zorgde voor verbazing. "Nu zeggen zij dus: 'hier is nog helemaal niets over bekend'."

Versteegden reageerde dat er toch al een nieuw seizoen aangekondigd was. Daarop reageerde de streamingsdienst: "We hebben op dit moment niks te melden. Als er wat is dan komen we bij je terug."

'Bloedsaai'

Uriot zit er niet mee dat de serie geen nieuw deel krijgt. Hij is erg kritisch op de realityshow. "Zij hebben niks te melden, maar Yolanthe heeft ook niks te melden. Want we hebben alles al gezien", zegt hij. "Ik vond het een bloedsaaie serie."

Kritiek na fotorel

"Ze leeft een beetje buiten de werkelijkheid. Dat hebben we ook gemerkt met die fototoestanden." Cabau kreeg de afgelopen week veel kritiek vanwege een verzoek aan persfotografen tijdens de première van haar nieuwe film. De foto's die van haar werden genomen op de rode loper moesten eerst langs haar management.

Uriot gaat vervolgens nog een stapje verder. "Ze beeld zich in dat ze heel wat is, maar dat is ze gewoon niet." Versteegden wil Cabau niet 'naar beneden trappen'. "Tegelijkertijd heeft ze deze week wel gewoon gelogen over dat verzoek van haar management aan die fotografen. We hebben dat zwart op wit kunnen zien." Cabau zei echter dat het om een misverstand ging. "Ik vind dat een beetje lastig."

Ex Wesley Sneijder

Yolanthe is bekend als actrice, presentatrice en onderneemster. Ze heeft een eigen supplementenlijn en is mede-eigenaar van stichting Free A Girl. Ze was acht jaar lang getrouwd met voormalig topvoetballer Wesley Sneijder. De twee zijn in 2019 gescheiden. Ze hebben samen een zoon: Xess Xava.