Topbokser Tyson Fury en zijn familie hebben de schrik van hun leven gehad. Toen het gezin in hun privéjet onderweg was naar huis, kwam de piloot met 'angstaanjagend' nieuws.

De familie Fury maakte deze week een trip naar Parijs. Niet zonder reden, want de bokser en zijn vrouw Paris stapten voor de derde keer in het huwelijksbootje. Hij omschreef het als 'de meest prachtige dag'. Maar alle vertederende beelden maakten plaats voor een schokkend bericht.

Kapotte vleugel van privéjet

Fury en zijn familie waren net 160 kilometer onderweg met hun privéjet toen de gezagvoerder naar hem toe kwam. "Hij zei: 'We moeten dit vliegtuig omdraaien, omdat er een probleem is met een van de vleugels. En dat valt niet te repareren met de computer'", vertelt de markante bokser, die blijkbaar nog tijd vond om er een video van te maken en het te posten op Instagram.

Tyson Fury's family left 'TERRIFIED' as their private jet is forced to land due to technical 'problem' with the wing - after he married wife Paris for a THIRD time in the South of France https://t.co/2VhKpsziKZ — Daily Mail Sport (@MailSport) August 14, 2025

"Dan schijt je zeven kleuren stront", gaat hij verder. "Dus nu gaan we omdraaien en keren we terug naar het vliegveld. Angstaanjagend", sluit hij af.

Liefdevol familie-uitje

Gelukkig kwam alles goed, want enkele uren later stapte de familie Fury na een aantal prachtige weer in het vliegtuig voor de reis huiswaarts. Eerst was de trouwerij in Parijs, daarna gingen Fury, zijn vrouw en de zeven kinderen naar Cannes om een duik te nemen in de zee.

The Gypsy King en zijn vrouw Paris gaven opvallende namen aan hun kids. Alle jongens heten van voren Prince, terwijl de meiden net als hun moeder op landen of steden geïnspireerde namen hebben. Het lijstje: Venezuela, Prince John James, Prince Tyson II, Valencia Amber, Prince Adonis Amaziah, Athena en Price Rico.

Terugkeer als bokser

Fury is een van de beste zwaargewichten van de laatste jaren. Toch is zijn carrière net een stoplicht, die staat de hele tijd aan en uit. In 2015 werd hij wereldkampioen door Wladimir Klitschko te verslaan. Na een pauze wegens mentale problemen maakte hij een succesvolle comeback en versloeg Deontay Wilder in een legendarische trilogie, waarmee hij de WBC-wereldtitel veroverde.

Jarenlang was hij onverslaanbaar, tot hij de Oekraïner Oleksandr Usyk tegenkwam. In 2024 versloeg Usyk The Gypsy King tot twee keer toe, waarna hij opnieuw met pensioen ging. Toch lijkt een rentree voor de 37-jarige Engelsman aanstaande. Daar moest hij wel toestemming voor vragen aan zijn vrouw Paris. "Ze zegt dat ze me zal supporten en dat maakt me blij."