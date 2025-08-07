Ronald Koeman stond donderdag in het middelpunt van de belangstelling. De bondscoach van het Nederlands elftal won de Eredivisie-oeuvreprijs, maar droeg de prijs op aan zijn vrouw Bartina. Zij is ernstig ziek en dus was het voor het gezin Koeman mooi dat ze bij de uitreiking kon zijn. Bij De Oranjezomer was Koeman te gast en gaf een trieste update over haar situatie.

"Het gaat redelijk", beantwoordde Koeman de vraag van presentatrice Hélène Hendriks over hoe het met zijn vrouw ging. "Heel kort gezegd heeft Bartina chronisch borstkanker. Dat is begonnen in 2010 en teruggekomen in 2018 en 2023. Ze is nog steeds volop in behandeling. Dat wil zeggen: om de drie weken. Dan zijn er momenten dat het minder gaat en dat ze bijverschijnselen krijgt. Dat is moeilijk voor het hele gezin, voor de kinderen, voor mij en voor de kleinkinderen."

'Ze is enorm afgevallen'

Eerder dit jaar nog was het hele gezin op vakantie op Mallorca, vertelt Koeman. Toen was Bartina 'even slecht'. "Toen was ze niet fit, dus ik vond het geweldig dat ze erbij was. Dat kan namelijk niet altijd", prijst de bondscoach zichzelf gelukkig dat zijn vrouw erbij was bij de prijsuitreiking. "Ze is enorm afgevallen, maar mentaal enorm sterk. Daar leven wij in mee."

'Daar gaat het uiteindelijk om'

Bij de vraag aan Koeman of hij hinder van de privésituatie ondervindt in zijn werk als bondscoach van het Nederlands elftal, is hij opgelucht dat dat niet zo is. Maar dat heeft ook te maken met de aard van zijn baan. "Het is niet elke dag dat ik op het veld moet staan of bezig ben. Dan heb ik tussendoor veel tijd om met elkaar om te gaan en er voor haar te zijn. Dat is mooi en belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om."

'Hebben we altijd verborgen gehouden'

Koeman onthult dat op het EK voetbal van vorig jaar zomer, het helemaal niet goed ging met Bartina. "Iedereen van de familie was er (in Duitsland, red.), maar zij lag in het ziekenhuis. Dat hebben we altijd verborgen gehouden, zijn ook geen mensen die daar mee te koop lopen. Alleen mensen dicht om ons heen wisten wat de situatie was." Daar schrokken de gasten aan tafel zichtbaar van. Voor het aanstaande WK, over minder dan een jaar in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, zijn er 'nog geen afspraken' gemaakt.

'Als het uiteindelijk wel zover komt'

De Koemans hebben veel vertrouwen in het huidige behandelplan van Bartina. "Wat ze heeft is goed behandelbaar. En als deze is uitgewerkt, liggen er nog meer plannen op tafel." Dus gaat Koeman 'gewoon' door met zijn werk als bondscoach richting het WK. "Als het uiteindelijk wel zover komt, dan is het logisch dat ik daar voor kies (voor Bartina, red.)."