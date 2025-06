Rico Verhoeven vocht zich afgelopen weekeinde voor de dertiende keer op rij naar titelverdediging bij Glory. Met het geld wat hij verdiende tegen de Rus Artem Vakhitov, bouwt hij een droomhuis. Maar daarbij kan de boog niet altijd gespannen staan.

Deze week deelde Verhoeven beelden van het 3D-ontwerp zijn 'droomvilla' waar hij samen met zijn verloofde Naomy van Beem gaat wonen. Het stel maakte vorig jaar bekend eigenaar te zijn geworden van de villa. Volgens de website Bekende Buren betaalden Verhoeven en Van Beem ruim 1,2 miljoen euro voor het riante onderkomen, dat in Amsterdam-West staat.

Op de video is te zien dat de villa een grote tuin met zwembad en jacuzzi heeft en dat het stulpje met veel groen is omgeven en aan het water ligt.

Prank video

En inmiddels is er al met het gedeelte aan het water begonnen. Daarvoor heeft Verhoeven de kennis van Vandentop Tuinhout ingeschakeld. Dat bedrijf plaatste een hilarische video van de kickbokser die een medewerker van ze in het water duwt. 'Rico, wat doe je nu?', staat erbij geschreven, terwijl Verhoeven als 'beetje boos' wordt omschreven.

Kijkers hebben al vrij snel in de gaten dat het om een grap gaat. Zo is de arbeider op de bouw zonder werkschoenen en duikt die wel heel gretig het water in. Het wordt dan ook weggezet als 'slecht stukje toneelspel'. Maar een sterk staaltje marketing van het bedrijf, want de video is inmiddels meer dan 100 duizend keer bekeken en vaak geliked.

Opnieuw wereldkampioen

Verhoeven werd in 2014 voor het eerst wereldkampioen zwaargewicht bij Glory. Die titel verdedigde hij voor de dertiende keer met succes, al klonk er boe-geroep vanuit het publiek tijdens zijn partij met Vakhitov. "Ik ben er ook vooral voor mezelf", reageerde hij. "Maar ik ben er ook voor de fans. Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd. Maar ik kan er niet zo veel mee."

"Gelukkig is het weer gelukt", ging Verhoeven verder. "Ik ben begin dit jaar aan een knie geopereerd en heb er veel aan gedaan om minimaal net zo snel te zijn als Vakhitov. Ik weet niet wie mijn volgende tegenstander wordt. Maar dat maakt me niet uit. Dat bepaalt Glory. Ze geven mij alleen maar een datum en dan moet ik er klaar voor zijn. Maar neem nu maar van mij aan dat ik nog wereldkampioen ben als ik stop."