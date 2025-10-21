Voetbalbroers Rodney en Wesley Sneijder doken een paar weken geleden op bij de Singelloop in Utrecht. De Utrechters liepen hard in speciale kleding die Rodney ontworpen heeft. Bij een gezamenlijke foto na de hardloopwedstrijd deelt de jongste van de twee nu een emotioneel verhaal. "Jullie steun betekent alles", zegt hij.

De 41-jarige Wesley Sneijder heeft een glansrijke carrière in het voetbal gehad, met veel duels voor Ajax, Real Madrid, Inter en het Nederlands elftal. Voor Rodney (34) verliep zijn voetballoopbaan een stuk meer bescheiden. Hij speelde voor RKC, Almere City en Jong FC Utrecht. Maar de twee maakten persoonlijk hetzelfde drama mee. De moeder van de twee, Sylvia, overleed al op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Barry, de vader van de broers, overleed eerder dit jaar ook aan de ziekte. Met hun namen in zijn achterhoofd, ontwikkelde Rodney een sportkledingmerk.

'Zware, emotionele periode'

De broers Sneijder liepen de Singelloop in 'hun' Utrecht in BAROSY-tenue. "Ik krijg vaak de vraag waar de naam BAROSY vandaan komt", begint Rodney Sneijder op zijn Instagram. "Na het overlijden van mijn moeder (in 2023, red.) besloot ik dat ik ooit onder deze naam wilde ondernemen. BAROSY staat voor Barry, Rodney, Sylvia. Na het overlijden van mijn vader (in februari 2025, red.) begon ik intensief te sporten en liep ik hard voor KWF, om geld in te zamelen tegen kanker. In die zware, emotionele periode ontstond het idee: sportkleding onder de naam BAROSY. Niet zomaar kleding, maar iets met een verhaal."

'Afgelopen jaren waren een nachtmerrie'

Kort na elkaar je ouders verliezen is een drama wat nauwelijks te bevatten is. De voormalig voetballers gingen dan ook door een diep dal. "De afgelopen jaren waren op z’n zachtst gezegd een nachtmerrie. Maar als je me al langer volgt, weet je dat ik mijn kracht haal uit pijn. En nu zet ik die kracht om in iets moois: ondernemen vanuit het hart met BAROSY. Aan iedereen die mij support: dank je wel uit de grond van mijn hart. Jullie steun betekent alles!"

In tegenstelling tot zijn grote broer schopte Rodney Sneijder het nooit tot het Nederlands elftal. Wesley groeide uit tot recordinternational van Oranje en raakte pas recent zijn record als assistgever kwijt aan Memphis Depay.