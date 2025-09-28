Rick Karsdorp is transfervrij en verdient dus momenteel geen geld in het topvoetbal. De rechtsback speelde afgelopen seizoen bij PSV nog in de Champions League, maar nadat hij niet meer door mocht in Eindhoven, zit hij nu met zijn handen in het haar. Hij neemt genoegen met flink wat verlies op de verkoop van zijn woning in Eindhoven.

Karsdorp kocht in december 2024 een stadsvilla in de Brabantse stad met eigen geld toen hij door PSV werd opgepikt als noodverband voor de verdediging. De dertigjarige speler kon niet echt overtuigen, dus liet PSV deze zomer gaan. Omdat zijn contract afliep, hoefde hij niet terug te keren bij de landskampioen. Maar doordat een transfer naar Turkije afketste, zit Karsdorp nu zonder inkomsten en moet hij met enige spoed van zijn woning in Eindhoven af, weet Bekende Buren.

Bijna twee ton minder nodig

Hij vroeg in eerste instantie bijna 1,75 miljoen euro voor de riante woning, waar hij zelf dik een half jaar geleden nog 'maar' 1,38 miljoen voor neer hoefde te leggen. Maar omdat er nog geen potentiële koper tussen zat, heeft hij nu voor de tweede keer in korte tijd genoegen genomen met een verlaging van de vraagprijs. Inmiddels vindt Karsdorp het ook prima als hij zijn tweede huis van de hand kan doen voor 1.575.000 euro. Dat is een vermindering van liefst 174.000 euro.

Miljoenenpand in Amsterdam

Ondertussen hoeft men niet te treuren dat Karsdorp dakloos raakt. Hij heeft sowieso ook nog een woning in Amsterdam-Zuid, die miljoenen waard is. Maar met twee woningen in Nederland schiet hij momenteel weinig op. Afgelopen zomer hoopte hij nog naar het Turkse Kocaelispor te kunnen, maar een overgang strandde. Terwijl hij zich beraadt op zijn voetbaltoekomst, wil hij de stadsvilla in Eindhoven in ieder geval verkopen. Mocht het opnieuw verlaagde bedrag neergelegd worden, dan maakt hij nog altijd bijna twee ton winst.

Carrière in het slop

Karsdorp groeide in de jeugd van Feyenoord uit tot een international van het Nederlands elftal. In 2017 verdiende hij een transfer naar de Italiaanse topclub AS Roma. In 2019 keerde hij op huurbasis terug in De Kuip, omdat hij in de hoofdstad van Italië nooit écht overtuigde. Hij speelde sinds zijn debuut in Oranje in 2016 'maar' drie interlands.