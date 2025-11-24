Cristiano Ronaldo zit midden in een bomvol seizoen, maar achter de schermen is hij met iets heel anders bezig: zijn huwelijk. De Portugese superster en zijn verloofde Georgina Rodríguez lijken namelijk te kiezen voor een opmerkelijke trouwlocatie en breken daarmee met een belangrijke traditie.

Volgens Portugese media heeft Ronaldo besloten dat de bruiloft in de zomer van 2026 wordt gehouden op Madeira, zijn geboorte-eiland. De ceremonie zou plaatsvinden in de Sé do Funchal, de bekende kathedraal in het centrum van Funchal. Daarna verplaatst het feest zich naar een luxe hotel in de regio, waar familie en een select gezelschap worden ontvangen.

Breken met traditie

De keuze voor Madeira is opvallend, omdat veel koppels trouwen in het land van de bruid. Georgina komt uit Argentinië, maar Ronaldo en zijn verloofde laten die traditie bewust varen. Ook Spanje, waar het stel elkaar leerde kennen, werd niet gekozen. In plaats daarvan keren ze terug naar het eiland waar Ronaldo is geboren en waar een groot deel van zijn familie nog altijd woont.

De verloving zelf werd eerder dit jaar door Ronaldo bevestigd. Hij vertelde dat hij Georgina midden in de nacht ten huwelijk vroeg, terwijl hun dochters sliepen. "Het was een simpel, spontaan moment", zei hij. "Ik ben niet heel romantisch, maar wel op mijn eigen manier. Zij is de vrouw van mijn leven."

Bescheiden plannen ondanks wereldfaam

Ook Georgina haar voorkeur speelt een duidelijke rol in de plannen. Het model houdt niet van grote, uitbundige feesten en kiest liever voor een intieme viering zonder teveel poespas. Ronaldo gaf aan die wens volledig te respecteren, waardoor de bruiloft naar verwachting kleinschalig en besloten blijft. Ondanks de enorme media-aandacht die het stel normaal gesproken krijgt.

Ronaldo en Georgina zijn inmiddels bijna tien jaar samen. Ze ontmoetten elkaar in 2016 in een Gucci-winkel in Madrid, waar Georgina destijds werkte. Hun relatie werd aanvankelijk stilgehouden, maar groeide al snel uit tot een van de meest besproken koppels in de sportwereld. Samen hebben ze twee kinderen; Ronaldo heeft daarnaast drie kinderen uit eerdere relaties.

Ronaldo snoert critici de mond

Ronaldo haalde vorige week nog de krantenkoppen door zijn rode kaart in het duel met Ierland. De elleboogstoot en de mogelijke WK-schorsing leverden hem stevige kritiek op, waarna hij ook nog opdook in het Witte Huis om te dineren met Donald Trump. Het zorgde voor veel rumoer rondom de aanvaller, zowel sportief als buiten het veld.

Maar op het veld gaf hij zijn beste antwoord. In het weekend nam de 40-jarige Portugees op spectaculaire wijze revanche met een weergaloze omhaal voor Al Nassr. De treffer werd meteen bestempeld als een van de mooiste uit zijn loopbaan. Terwijl Ronaldo sportief blijft schitteren, richt hij buiten het veld zijn aandacht volledig op de voorbereidingen van de bruiloft.

