Bij Hal22 in Utrecht, een sportcentrum dat geopend is door Marco van Basten en Frank Rijkaard, is het dak voor een deel ingestort. Dat meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In de hal kunnen meerdere sporten worden beoefend.

Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Dat wordt door de hulpdiensten onderzocht. Een woordvoerder van de VRU denkt dat iedereen het pand tijdig heeft verlaten, maar dat is nog niet helemaal zeker. Over de oorzaak is vooralsnog niets bekend, vermoedelijk heeft het met de hevige sneeuwval van de laatste dagen te maken. Een ANP-verslaggever ziet ter plaatse dat de omgeving is afgezet en dat er zeker twee ambulances zijn gearriveerd.

'Er ontstond paniek'

Een bezoeker vertelt tegenover het Algemeen Dagblad over het incident: "Eerst dachten we dat het wel meeviel, maar ik moest wel meteen denken aan sneeuw, waardoor daken wel eens instorten. We hebben nog even doorgespeeld. Daarna kraakte het nog harder en ontstond er wel paniek: zou het dak het wel houden. We zagen dat een deel van het dak naar beneden kwam en ook de muren helden scheef. Toen zijn we naar buiten gerend, daar stond ook al personeel. Van de padel weet ik dat iedereen buiten was, ik weet niet of iedereen van de fitness of de bowling wel buiten was ."

Een voorbijganger maakte beelden van het ingestorte dak van de sporthal:

Hal22 van Marco van Basten en Frank Rijkaard

Het centrum is een indoorlocatie en beschikt onder meer over padel-, bowling- en squashbanen en er kan pool en snooker worden gespeeld. In 2023 openden Van Basten, Rijkaard en acteur Barry Atsma het sportcentrum. Zelf omschrijven ze het als volgt: "Een hal voor sportievelingen, spelgenieters en pleziermakers. De plek waar fanatiek bezig zijn en fun beleven perfect samengaan."