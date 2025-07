Het zijn Formule 1-vrije weekenden en dus kan de familie Verstappen-Piquet op pad. Dat doen ze dan ook volop. Zo ging Kelly Piquet er op uit met Lily, de dochter van Max Verstappen. Voor het eerst, zo bleek uit een post op Instagram.

In een zonovergoten Monte-Carlo pakte de Braziliaanse de wandelwagen. "Eerste wandelingen", zette ze bij een reeks foto's, die duidelijk gelden als advertentie. "Dankbaar voor rustige momenten zoals deze", meldde Piquet er nog bij, evenals een heleboel pluspunten aan haar nieuwe wandelwagen. Lily kwam op de fotoreeks niet voor, de kinderwagen die Piquet promoot wel.

Beladen week Red Bull

Inmiddels is de Formule 1 met zomerreces. Verstappen sloot af - mede door een spin - af met een vijfde plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daardoor is het gat met de McLarens in de strijd om de wereldtitel bijna onoverbrugbaar geworden. WK-leider Oscar Piastri staat 69 punten voor Verstappen, terwijl diens teamgenoot Lando Norris er 61 meer heeft.

Het was een van de redenen voor Red Bull om Christian Horner, die twintig jaar in dienst was, te ontslaan. Hij werd deze week met veel bombarie aan de kant geschoven. Laurent Mekies is van de Grand Prix van België de nieuwe man achter de pitmuur van Red Bull. De Fransman komt over van Racing Bulls, het zusterteam. Giedo van der Garde liet zich tegen deze site al uit over de wijziging:

Max Verstappen krijgt 'duidelijkheid' na historische wijziging: 'Dan moeten er nieuwe mensen komen' Er ging een schokgolf door de Formule 1-wereld toen Red Bull het vertrek van teambaas Christian Horner bekendmaakte. De Brit was een van de grondleggers van het succesvolle team van Max Verstappen. Sterker nog: er was nooit een andere teambaas. Die komt er nu wel in de vorm van de Fransman Laurent Mekies, die een 'logische keuze' is volgens Giedo van der Garde.

Vakantiemodus

Verstappen nam vrijdag de privéjet voor een 'geheime' ontmoeting met Mercedes. Diezelfde dag vloog hij ook weer terug naar Monte Carlo. Op Instagram plaatste Piquet zaterdag een foto van de zee. "Mini-vakantiemodus", stond erbij. Daarna volgde een plaatje van Penelope, het kind van de Braziliaanse met oud-coureur Daniil Kvyat. Zij lag slapend op een boot in de zon met een knuffel op haar gezicht.

Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) laat van zich horen na keiharde ingreep bij Red Bull Voor Max Verstappen was het woensdag een bewogen dag door het ontslag van zijn teambaas Christian Horner bij Red Bull. Zijn vriendin Kelly Piquet liet ook van zich horen op sociale media, maar zij leek niet bepaald bezig te zijn met alles wat er bij het team van haar vriend gaande is.

Verstappen, Piquet en hun twee dochters zullen de komende tijd ongetwijfeld genieten van wat meer tijd samen.