Yolanthe Cabau van Kasbergen voelt zich enorm dankbaar en liefdevol na alle positieve reacties die ze op haar nieuwe Netflix-serie heeft gekregen. De ex-vrouw van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder bedankt al haar fans voor de mooie woorden.

'Dank jullie wel allemaal, uit de grond van mijn hart', zegt Yolanthe in een video in haar Instagram-stories. 'Voor alle liefde, support en lieve berichten die jullie sturen. Ik heb er geen woorden voor om te benadrukken hoe dankbaar ik ben.' De realityserie draait om het glamoureuze nieuwe leven van Yolanthe in Los Angeles.

In de serie komen meer leden uit haar familie voor. 'Ook mijn moeder is zo trots en verbaasd met alle liefde die ze ontvangt.' Hetzelfde geldt voor haar broer: 'Onze familie is er niet aan gewend om zóveel liefde te krijgen, en ik ook niet om eerlijk te zijn. En ik stuur jullie bij deze alle liefde terug.' Ze sluit af met een handkus voor haar volgers.

Oud-topvoetballer Wesley Sneijder duikt met Yolanthe Cabau (en Xess Xava) op in Amerika Oud-topvoetballer Wesley Sneijder onthulde afgelopen week dat hij nog goed contact heeft met zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau. Dat blijkt ook uit beelden van de twee tijdens een sportwedstrijd in Amerika. De twee zitten samen met zoontje Xess Xava op de tribune.

Bezoekje van Sneijder aan Yolanthe en Xess Xava

Sneijder bracht onlangs nog een bezoek aan zijn zoon Xess Xava, die met Yolanthe in de Verenigde Staten woont. Zij bezochten met zijn drieën de wedstrijd tussen Sneijders oude club Real Madrid en Juventus op het WK voor clubs. Er was genoeg reden om te juichen voor het drietal, want De Koninklijke won met 1-0.

Ex-topvoetballer Wesley Sneijder (41) wil nog een kind en spreekt zich uit over groot leeftijdsverschil met nieuwe geliefde Wesley Sneijder (41) maakte in mei 2025 bekend dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden: de veel jongere Romy Lukassen (23). Al in 2024 werden ze regelmatig samen gespot en lieten ze wat hints achter op social media. Inmiddels zijn ze 'officieel' een koppel. Hoe denkt hij over het leeftijdsverschil en heeft hij nog een kinderwens?

Sneijder en Yolanthe hebben normaliter iedere dag contact over hun zoon. "Hoewel onze wegen gescheiden zijn, delen we een band die ons kind boven alles prioriteit geeft", onthulde Cabau eerder over hun huidige relatie.

Yolanthe (ex-vrouw Wesley Sneijder) doet boekje open over liefdesleven: 'Ik snap dat ik die vraag krijg' Yolanthe Cabau van Kasbergen was tussen 2010 en 2019 getrouwd met Wesley Sneijder, maar geniet inmiddels alweer een tijdje van het single leven. De bekende Nederlander doet een boekje open over haar liefdesleven.

Nieuwe relatie

Waar Sneijder (41) met Romy Lukassen (23) een nieuwe liefde heeft, daar blijft Yolanthe voorlopig nog single. Ongeveer een maand geleden zei ze daarover tegen Beau Monde: "Om eerlijk te zijn vind ik het op dit moment wel prima zo. Tuurlijk sta ik er altijd voor open, want ik vind liefde het mooiste wat er is en als het zo moet zijn dan is het zo. Maar ik ben niet op zoek en ik zit ook niet op apps."