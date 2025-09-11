Inge de Bruijn staat donderdag stil bij een van de mooiste momenten van haar leven. De voormalig topzwemster kon precies 25 jaar geleden al haar dromen laten uitkomen.

"De tijd vliegt", begint de zwemlegende haar bericht op Instagram. "Ik zal die moment voor altijd koesteren. Precies 25 jaar geleden (!) won ik mijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in Sydney."

De Spelen in Sydney waren een groot succes voor De Bruijn. Ze won daar drie keer goud in een wereldrecord: op de 50 meter vrij, 100 meter vrij en 100 meter vlinderslag. Bovendien pakte ze nog een zilveren medaille op de 4x100 meter vrije slag.

Vier jaar later schitterde ze in Athene opnieuw met vier medailles op de Spelen: één keer goud, één keer zilver en twee bronzen medailles.

'Eeuwig dankbaar'

"Ik ben voor eeuwig dankbaar", schrijft De Bruijn over haar grote doorbraak. "Dit was het moment waarop ik meer was dan ik ooit had kunnen denken. Al mijn dromen waren slechts een hartslag van me verwijderd. En ik kon alle uitkomsten bepalen."

Na al die jaren is de ex-zwemster nog steeds fit en sportief. Ze ging dit jaar een fitnessuitdaging aan met een indrukwekkend resultaat. "Ondanks dat ik na het einde van het traject weer normaal ben gaan eten, ben ik qua gewicht nu vier kilo lichter", vertelde de olympisch kampioene daarover. "Ik heb advies gevraagd. Ze hebben mij uitgelegd dat mijn lijf vóór het traject een Lada-motor was, en langzamerhand is omgezet naar een Maserati. Dus die motor draait nog steeds op volle toeren."

Na haar topsportcarrière is De Bruijn ook vaak op televisie te zien. Komende zaterdag zal ze ook de uitdaging aangaan in een nieuw programma op SBS6: Let's Play Ball. Daarin moeten deelnemers een enorme bal verplaatsen.