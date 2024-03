'Dat klinkt top!': Joy Beune kijkt uit naar lekker bad na verbouwing met Kjeld Nuis

Het schaatsseizoen zit er eindelijk op voor de topschaatsers, dus kan er toegewerkt worden naar de vakantie. Zo ook voor Joy Beune, de wereldkampioene allround. Zij deed zondag nog wel mee voor het goede doel en legde aan Sportnieuws.nl uit hoe erna haar vakantie eruit ziet.

Beune reed zondag in Thialf de Hollandse 100 voor het goede doel. Ze kon en wilde zich wel even losweken van de verbouwing van het huis waar ze samen met haar vriend Kjeld Nuis woont. Haar vakantie staat namelijk in het teken van die verbouwing. Niet echt 'vakantie', maar het schaatskoppel had het juist zo gepland.

'We hebben het expres nu gedaan'

"Ja, we hebben het expres nu gedaan", zegt Beune tegen Sportnieuws.nl. "Je wil niet dat je dit soort dingen tijdens je seizoen hebt. Je wil niet met een verbouwing bezig zijn als je eigenlijk rust wil hebben thuis." En het schiet ondertussen op, zegt de topschaatsster. Ze kijkt al uit naar het moment dat het af is.

"Het gaat goed met de verbouwing. De tegelzetter komt morgen (maandag, red.). Dan kunnen alle meubelen erin en is de badkamer klaar. Het is lekker dat het nu echt bijna klaar is, dan kunnen we lekker genieten van een bad in de vakantie. Dat klinkt top", lachte Beune.

Fietsvakantie

Beune werd afgelopen seizoen wereldkampioen allround én pakte goud op de 5000 meter en de ploegenachtervolging bij de WK afstanden. Het was dus een topjaar voor Beune, die nu gaat genieten van haar vakantie. Die staat in het teken van de verbouwing én een fietsvakantie met een ploeggenote en vriendin. "Lekker met m'n gezicht in het zonnetje", zei Beune.

