David Beckham heeft in zijn privéleven de laatste tijd genoeg te verduren en daar is weer wat bijgekomen. Met dank aan een oude bekende uit Nederland. Meer dan twintig jaar geleden werkte Beckham innig samen met Rebecca Loos en daar zou sprake van een affaire. De Nederlandse heeft 21 jaar later hard uitgehaald naar de voormalig topvoetballer

Voor de juiste context moeten we even terug naar 2004. Beckham speelt op dat moment al een jaar voor Real Madrid en heeft daar een personal assistent: Rebecca Loos. De Nederlandse, dochter van een Nederlandse vader en Britse moeder, werd geboren in Spanje en maakte ook naam als model. Ze hielp Beckham op weg in Zuid-Europa, maar haalde om heel andere reden de voorpagina's.

Ze klapte uit de school en zou een affaire hebben gehad met Beckham. Loos nam geen blad voor de mond en deelde de meest wilde details. Beckham zelf, die in die periode overigens met Loos werd gespot in een nachtclub, ontkende al die jaren in alle toonaarden en noemde de beschuldigen onder meer 'absurd' en 'bizar'. Loos laat het er ruim twee decennia later niet bij zitten.

Pijnlijk interview in Engeland

In een uitgebreid interview met de Britse tabloid Mirror haalt ze namelijk hard uit. Daar heeft ze naar eigen zeggen haar redenen voor. Het voelde oneerlijk dat mijn leven een hel werd en zijn leven gewoon doorging en opbloeide. Ik ben een leugenaar genoemd, ik heb mijn hele leven de meningen van anderen moeten aanhoren. Ik weet zeker dat ik een dikke huid heb ontwikkeld."

'Lafaard' David Beckham

Uiteindelijk omschrijft ze Beckham als een 'lafaard' omdat hij volgens Loos de waarheid niet durfde te vertellen. "Het vergt veel moed om dat te doen en de fouten die je maakt toe te geven, fouten en momentein je leven waar je niet trots op bent. En het is heel gemakkelijk om ze gewoon onder het tapijt te vegen en verder te gaan." Dat doet Beckham volgens zijn oude assistent. "Ik denk dat dat het leven van een lafaard is."

De pittige teksten zijn de volgende vervelende nieuwsberichten over Beckham, die het nodige grote en kleine leed te verduren kreeg in de voporbije maanden. Zo onderging hij een operatie omdat hij al jarenlang pijn had aan zijn pols. Veel vervelender is het nieuws over een van zijn zonen.

Het gezin is namelijk verscheurd door ruzie. De oudste zoon Brooklyn heeft het aan de stok met zijn jongere broertjes Cruz en Romeo. Brooklyn ontbrak op de 50ste verjaardag van zijn vader. Met de gezinssituatie heeft de voormalig topvoetballer het moeilijk, zo liet een goede bekende onlangs ontvallen. "Het is heel moeilijk voor David en Victoria om te zien hoe hun zonen uit elkaar groeien, want familie betekent alles voor hen."