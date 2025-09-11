Ineens is Brooks Nader ook in de sportwereld 'hot'. Sinds haar zus de relatie tussen Brooks en toptennisser Carlos Alcaraz bevestigde, gaat het model viraal. Met 1,7 miljoen volgers op Instagram heeft de kersverse US Open-kampioen niet zomaar iemand aan de haak geslagen. Dit is Brooks Nader, de veelbesproken nieuwe vriendin van Alcaraz.

Het liefdesleven van de Spaanse tennisser, sinds zijn US Open-zege de nieuwe nummer 1 van de wereld, lag de afgelopen jaren al onder een vergrootglas. De breedlachse Alcaraz werd in verband gebracht met flink wat namen van potentiële geliefden, maar het enige wat hij er zelf over kwijt wilde, was dat hij single was. De hardnekkigste geruchten draaiden om hem en collega-tennisster Emma Raducanu, maar zij bleven volhouden 'gewoon vrienden' te zijn. Na de US Open barstte opeens wel de bom: Alcaraz zou een relatie hebben met model Brooks Nader. Het zusje van de 28-jarige Amerikaanse bevestigde dat de twee aan het daten zijn.

Realityshow

De timing van de bekendmaking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds kort is namelijk niet alleen Brooks, maar zijn ook haar zussen Mary Holland, Grace Ann en Sarah Jane bekende gezichten in Amerika. Op 26 augustus debuteerde hun eigen realityshow in de Verenigde Staten en ter promotie daarvan verscheen de familie Brooks al bij tal van talkshows. Niet voor niks lichtte ze bij de populaire host Jimmy Kimmel al een tipje van de sluiter op over haar relatie met een toptennisser. Jannik Sinner bleek het niet te zijn, Alcaraz wel.

Turbulente vorige relatie

In de eerste aflevering van die realityshow genaamd 'Love Thy Nader', uitgezonden op Hulu, komt meteen de turbulente vorige relatie van Brooks uitgebreid aan bod. In 2024 deed ze mee aan het populaire tv-programma Dancing With the Stars. Haar danspartner Gleb Savchenko werd door het intense contact ook haar liefdespartner. In de eerste aflevering van de serie rondom de Naders staat hun einde meteen centraal.

Vreemdgaan en boze fans

Uitgebreid komt in beeld hoe Brooks in de telefoon van Savchenko belandt en uitvindt dat hij vreemdgaat door onder meer een trio te hebben. Hoewel hij elke ontrouw tegenspreekt, richtte de relatiebreuk veel schade aan. Fans van het programma verdenken de twee ervan er een PR-stunt van te maken. Voor haar relatie met Savchenko was ze samen met Billy Harie, die ze al vanaf haar 19de kende. Sinds het incident is ze single en verscheen ze tijdens de US Open opvallend vaak op de tribunes in New York. En zo vielen de puzzelstukjes langzaam in elkaar.

In badkleding in Sports Illustrated

Brooks verdiende haar bekendheid door in 2019 voor het eerst model te staan in het immens populaire blad Sports Illustrated. Ze won een verkiezing en mocht in badkleding poseren voor honderdduizenden lezers. Ze werd vaker en vaker voor de camera gezet, tot ze in 2023 op de voorkant (cover) mocht staan. Die bekendheid leverde haar weer een uitnodiging in Dancing With The Stars op en zo is het cirkeltje rond. Haar drie zussen willen inmiddels allemaal in haar voetsporen treden.

Conservatieve ouders, zusjes willen ook model worden

Hun ouders zijn er niet dolenthousiast over, want zij zijn conservatieve Amerikanen, die hun dochters een 'klassieke' opvoeding gaven in Louisiana. Eén dochter als model kon nog, maar ook de jongste (Sarah Jane) is al een model. Door de bekendheid van Brooks en Sarah Jane proberen inmiddels ook Grace Ann en Mary Holland door te breken als model. Zij zegden hun carrières in de corporate wereld (Mary Holland was een manager op Wall Street, Grace Ann studeerde volksgezondheid) op om in de voetsporen van hun zussen te treden.

Carlos Alcaraz

Niemand van de Nader-familie kan inmiddels meer anoniem over straat, mede door de lopende realityshow. Maar Brooks spant nu de kroon met haar tennisliefje Alcaraz. Het is wachten tot de eerste beelden van ze samen verschijnen. Dan gaat de eerste Nader ook internationaal viraal.