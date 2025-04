Dit is de partner van Wim Kieft: voormalig voetballer na problemen al jaren weer gelukkig met oude liefde

Wim Kieft kende een behoorlijk turbulent leven. Hij was een uitermate succesvolle voetballer en won onder meer de Europacup I en het EK. In de jaren daarna raakte hij in de problemen en kampte hij met een langdurige cocaïneverslaving. Daar leed ook zijn liefdesleven onder. Inmiddels gaat het al een tijd veel beter en ook met zijn partner beleeft Kieft mooie tijden.

Voor jong en oud is Kieft een bekend gezicht. De oudere generatie kent hem als speler, de jongeren vooral als analist in bijvoorbeeld voetbalpraatprogramma's. Dat doet hij de laatste jaren weer met Suzanne Martens aan zijn zijde. De twee hebben al een lange geschiedenis met elkaar, maar door privéproblemen liep de relatie jaren geleden spaak. Inmiddels zijn ze al een flinke tijd weer gelukkig met elkaar en wonen ze weer samen.

Jarenlange verslaving

In 2014 deed Kieft een openhartige onthulling. Hij bleek maar liefst achttien jaar een cocaïneverslaving te hebben en deed zijn verhaal in het boek Kieft. Mede door die verslavingen liep zijn huwelijk met zijn toenmalige vrouw Sylvia, met wie hij drie kinderen had, op de klippen. Ook een latere relatie met Suzanne Martens sneuvelde, maar die liefde werd volgens Story een aantal jaren geleden weer aangewakkerd toen de Amsterdammer zijn leven beterde. Met Martens heeft Kieft overigens ook een dochter.

Inmiddels is Kieft te zien en horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp en heeft hij een column in De Telegraaf. Daarnaast schuift hij zo nu en dan aan bij de Ziggo Sport-talkshow Rondo. Volgens het roddelblad gaat het goed tussen de oud-prof en zijn geliefde. "We hebben het weer heel fijn", zo citeert Story Kieft. "Ik ben van mijn verslavingen en schulden af, heb veel leuke mensen me heen en leuk werk. Ik leef weer!"

Prachtige erelijst als speler

Als voetballer boekte Kieft grote successen. Hij speelde in Nederland voor Ajax en PSV en in het buitenland voor Pisa, Torino (allebei uit Italië) en het Franse Bordeaux. In totaal won hij zes keer de Eredivisie. Ook schreef hij met PSV geschiedenis door in 1988 de Europacup I te winnen. En hij was natuurlijk onderdeel van het gouden Oranje dat in datzelfde jaar het EK voetbal won in West-Duitsland.

Kieft was tijdens dat toernooi belangrijk in het groepsfaseduel met Ierland, Dankzij zijn late doeltreffende kopbal haalde Nederland de halve finale, waarna er West-Duitsland verslagen werd. In de finale klopte Nederland de toenmalige Sovjet-Unie.