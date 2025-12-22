Het jaar 2025 zit er bijna op en dat betekent ook dat het seizoen van Vandaag Inside tot een einde gaat komen. Johan Derksen en René van der Gijp schuiven maandag en dinsdag nog twee keer aan bij het programma, maar moeten het in de laatste uitzendingen van het jaar doen zonder vaste presentator Wilfred Genee, die wordt vervangen door een bekend gezicht.

Genee merkte afgelopen vrijdag in de uitzending op dat het trio zonder kleerscheuren door het jaar is gekomen. Dat is weleens anders geweest, want de drie heren hebben in het verleden regelmatig ruzie met elkaar gehad. Derksen wees de presentator erop dat het maandag of dinsdag nog fout zou kunnen gaan, maar toen bleek dat Genee bij de laatste twee uitzendingen helemaal niet meer aan tafel zal zitten.

De presentator gaat namelijk al op vakantie en dus moeten Van der Gijp en Derksen het tweemalig zonder hun vaste aangever doen. Daar leken ze niet echt wakker van te liggen. "Heerlijk René, twee ontspannen uitzendingen nog", merkte Derksen op nadat duidelijk werd dat Genee niet van de partij zou zijn.

Vervanger Wilfred Genee bij Vandaag Inside

Het is weleens eerder gebeurd dat Genee afwezig was en meestal werd hij dan vervangen door Hélène Hendriks. Dat is maandag echter niet het geval. De plek van de presentator van VI wordt dan namelijk ingenomen door Thomas van Groningen.

Van Groningen, die politiek verslaggever is, is een bekend gezicht voor het SBS-publiek, want hij schuift al regelmatig aan als tafelgast bij Vandaag Inside. Dat doet hij voornamelijk op de woensdag als Van der Gijp zijn vrije dag heeft. Van Groningen gaat maandag echter zijn debuut maken als presentator van het programma.

Toch zal het niet geheel onwennig zijn voor Van Groningen, want afgelopen zomer was hij al enkele weken de presentator van De Oranjezomer. Dat programma verving Vandaag Inside tijdens de vakantie van Derksen, Gijp en Genee. De Oranjezomer wordt normaal gesproken gepresenteerd door Hendriks, maar zij lag er door een operatie aan haar rug langer uit dan verwacht waarna Van Groningen als tijdelijke invaller fungeerde.

Bas Nijhuis ook aanwezig

Van Groningen presenteert de uitzending van maandag waarin naast Van der Gijp en Derksen ook Telegraaf-journalist Valentijn Driessen aan zal schuiven. Aan de bar zitten voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis en Renske Kruitbosch, die cabaratier, schrijfster en columniste is. De kans is gezien de bezetting dus groot dat Van Groningen flink wat gesprekken over voetbal zal moeten leiden.