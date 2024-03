Dit is het nieuwe jacht van Max Verstappen met drie verdiepingen en een infinity jacuzzi

Max Verstappen heeft onlangs een nieuw jacht aangeschaft. De boot met drie verdiepingen is van alle gemakken voorzien en heeft de coureur ongeveer 5,5 miljoen euro gekost. Bekijk hier de foto's.

Het jacht dat nu in bezit is van Verstappen is zo'n 37 meter lang en draagt de naam 'Bagheera', naar de zwarte panter uit de Disney-film Jungle Book. Er zijn negen slaapvertrekken aan boord en meerdere badkamers. Verder is het luxe jacht uitgerust met een infinity jacuzzi, een bar en verschillende loungeplekken. De topsnelheid van de boot is 55 kilometer per uur.

In 2023 verdiende Max Verstappen bij Red Bull 42 miljoen euro aan salaris. Naast zijn lucratieve contract en bonussen, heeft hij ook verschillende persoonlijke deals met sponsors en is hij ambassadeur voor EA Sports. Hij leeft een luxe leven in Monaco, en daarbij kan een eigen jacht natuurlijk niet ontbreken.