René van der Gijp is al jarenlang meerdere dagen per week te bewonderen op televisie en ontpopte zich door zijn werk bij Vandaag Inside tot bekende Nederlander. Toen er mede daardoor veel aandacht was voor de vermeende huwelijksproblemen met zijn vrouw Minouche, zweeg hij nagenoeg volledig. Zijn vrouw zelf was een stuk meer uitgesproken, maar wat weten we eigenlijk van de levenspartner van de oud-voetballer die betrokken raakte bij een fikse rel?

De twee leerden elkaar kennen in 2016 kennen doordat hun kinderen op dezelfde school zaten. In dat jaar kreeg Van der Gijp vreselijk nieuws te verwerken. In maart overleed Daniëlle Sijthoff, de toenmalige levenspartner van de voetbalanalist, plotseling. Met Sijthoff heeft Van der Gijp een zoon: Nicky.

Enkele jaren later vond Van der Gijp opnieuw de liefde. Toen kreeg hij een relatie met Minouche de Jong. In 2020 besloten ze te trouwen. Het was het tweede huwelijk voor Van der Gijp, die eerder tussen 1988 en 1995 getrouwd was met Jacqueline Laats en ook daarmee een zoon kreeg. Sanny is inmiddels ruim in de dertig. Het huwelijk tussen De Jong (toen 46) en Van der Gijp (toen 59) vond plaats op het strand in Noordwijk. Onder meer Wilfred Genee en Johan Derksen werden uitgenodigd.

'Moderne traveller'

De vrouw van omschrijft zichzelf als een 'moderne traveller'. Haar beroep sluit daar mooi op aan. Minouche helpt met haar bedrijf bij het vinden van accommodaties voor reizen. Ook organiseert ze zelf af en toe tripjes voor kleine groepen.

Uitgesproken op Instagram

Waar Van der Gijp sociale media aan zich voorbij laat gaan, is Minouch een stuk actiever. Op Instagram is ze behoorlijk uitgesproken over de manier waarop Israël de afgelopen anderhalf jaar oorlog voert in onder meer Gaza. Minouche spreekt hardop over 'genocide in Gaza' en werd al eens geblokkeerd door het medium omdat een aantal berichten in strijd waren met de richtlijnen van Instagram.

Uithaal naar Wierd Duk

In september baarde ze opzien door hard uit te halen naar Wierd Duk, de vervanger van Van der Gijp op woensdag. Nadat Gijp hem zelf al eens berichtte van 'grootheidswaanzin' deed Minouche daar nog een schepje bovenop. Dat Duk een andere kijk op de schrijnende situatie in Gaza heeft, zet kwaad bloed bij Minouche. "Zolang jij blijft roepen dat er geen genocide gepleegd wordt, kotsen ze je na verloop van tijd allemaal uit. Als ze dat al niet doen gezien de kijkcijfers als jij er zit." Om er even later aan toe te voegen. "Projecteer die fascistische propaganda niet op de kijkers. Dat bepalen ze zelf wel."

Huwelijk in zwaar weer?

Dat is niet het enige waar ze een duidelijke mening over heeft. In november meldde Privé dat het huwelijk tussen de twee in zwaar weer zou verkeren. Het roddelblad wist dat Minouche en René al anderhalf jaar niet meer samenwoonden. De voetbalanalist zweeg grotendeels tijdens de uitzendingen van Vandaag Inside, maar Minouche was een stuk helderder.

Aju paraplu

"In elk huwelijk zijn er wel eens irritaties of ruzies", liet ze via Instagram weten. "Of ben ik potverdorie de enige die dat heeft?" Ook toen het allemaal nog koek en ei was tussen de twee, hield Minouche haar eigen woning aan zodat ze zich geregeld kon terugtrekken. Haar man leidt door zijn baan bij Vandaag Inside een wat hectisch bestaan en dat maakt hem geregeld prikkelbaar. Dan kiest ze liever even voor haar eigen huis. "Ik denk aju paraplu, zoek het uit, ik ga lekker in mijn eigen huis slapen."

Ze bevestigde in haar openhartige bericht dat ze geregeld helemaal klaar met elkaar zijn, maar dat het elke keer ook weer goedkomt. "Dat kan alleen als je heel veel van elkaar houdt en blijft knokken."