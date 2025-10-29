De verkiezingen op woensdag krijgen een sportief randje dankzij de verloofde van D66-lijsttrekker Rob Jetten. Die is namelijk al lange tijd samen met tophockeyer Nicolás Keenan. De Argentijn liep de politicus gewoon in de supermarkt in Den Haag tegen het lijf en al snel sloeg de vonk over. Al had Jetten zijn twijfels over een langdurige relatie met Keenan. Lees hier alles over de olympiër.

Keenan werd op 6 mei 1997 geboren in Buenos Aires in een echte hockeyfamilie. Vanwege de sportcarrière van zijn vader verhuisde hij al op jonge leeftijd naar Europa en groeide hij op in Spanje en Italië. Hij speelde tot hij 18 jaar oud was in Spanje bij Club Egara.

Bovendien kwam hij uit voor het jeugdelftal van Argentinië. Na het wereldkampioenschap voor junioren in 2016 verhuisde Keenan naar Den Haag, waar hij voor HC Klein Zwitserland ging spelen. Den Haag is ook de thuisbasis van de D66-politicus.

Opvallende ontmoeting

Daar liepen ze elkaar dan ook voor het eerst tegen het lijf. "Wij wonen toevallig vlakbij elkaar in Den Haag. De eerste keer dat we elkaar tegenkwamen, was in de Albert Heijn", vertelde Jetten ooit in een interview. Keenan herkende de politicus vanwege een TikTok-trend, maar dacht daardoor wel dat de 38-jarige D66'er al bezet was.

Er gingen namelijk grappig bedoelde filmpjes rond waarin Jetten een relatie zou hebben met GroenLinks-PVDA-kamerlid Jesse Klaver. "Hij wist als buitenlander dankzij die TikTok-video's van mijn bestaan af. En zo zijn we via Instagram met elkaar in contact gekomen", aldus Jetten.

Rode vlag

Jetten had niet meteen verwacht dat Keenan zijn levenspartner zou worden. Dat bekende hij in zijn podcast. "Hij heeft heel lang in mijn contactenlijst gestaan met alleen maar het icoontje rode vlag." Waar had de hockeyer dat aan verdiend? "Nergens aan", zegt de politicus. 'Toen hij daar ooit achter kwam heb ik ook echt twee dagen silent treatment gekregen, zoals alleen latino's dat kunnen."

Gelukkig kwam het weer goed. "Maar ik dacht gewoon, die veel te knappe leuke gast gaat dit natuurlijk niet lang volhouden. Dus die moet ik een beetje op afstand houden." Inmiddels zijn de twee toch al lange tijd samen en zelfs verloofd.

Trouwen

In november 2024 maakte het stel dat heugelijke nieuws bekend. Sindsdien zijn ze al aan het dromen over hun perfecte bruiloft. Keenan wil graag in Zuid-Amerikaanse sfeer trouwen. "Ik heb een Argentijn ten huwelijk gevraagd en dan bel je je schoonmoeder met het nieuws. Vanaf die seconde ben je niet meer de baas over je eigen bruiloft", vertelde Jetten tijdens zijn deelname in De Slimste Mens.

Het feest zal in Spanje plaatsvinden. Eerder gaf Jetten aan Weekend al aan meer Nederlandse dan Argentijnse gasten te verwachten. "Qua feest wordt het wel een fijne mix van culturen. En natuurlijk vooral met Spaans en Argentijns eten, want dat is toch nét iets lekkerder dan de Nederlandse keuken." In de toekomst zouden ze ook graag kinderen willen. Dat vertelde Jetten begin dit jaar bij Casa di Beau.

Olympische Spelen

Vorig jaar zomer was het aan Jetten om zijn tien jaar jongere vriend te supporten met zijn sportcarrière. Toen nam Keenan met het Argentijnse hockeyteam deel aan de Olympische Spelen. Jetten zat bij zijn wedstrijden op de tribune in Parijs. Het goud was uiteindelijk voor Nederland.

Keenan maakte in 2019 zijn debuut voor het nationale elftal. Hij kwam ook uit voor de ploeg op de Olympische Spelen van Tokyo in 2021. Sinds zijn relatie met Jetten bekend werd is de hockeyer ook een rolmodel in de sportwereld. "Mensen lieten me weten hoe blij ze waren dat er eindelijk een openlijke biseksuele hockeyer in de hoofdklasse speelt", zei hij ooit in een interview met Trouw.

Verkiezingstijd

Nu is het juist de beurt aan de hockeyer om zijn geliefde te steunen. Die heeft een roerige periode voor de boeg. Jetten heeft de afgelopen periode flink campagne gevoerd voor zijn partij in aanloop naar de verkiezingen. Daarna zal er een coalitie gevormd gaan moeten worden. Keenan steunt zijn verloofde woensdagavond bij de verkiezingsuitslag. De twee zijn er al helemaal klaar voor.