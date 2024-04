Dit is voor Irene Schouten na haar pensioen niet veranderd: 'Het zit zo in mijn systeem'

Irene Schouten (31) is met schaatspensioen. Niet dat de kampioene uit Zwaagdijk nu jarenlang wil luieren. Ze is bijvoorbeeld met haar partner hun huis aan het renoveren. Ook heeft ze belangstelling in zaken als voedsel en gezondheid.

Op Instagram opende Schouten op vrijdag een vragenrondje. Enkele van de vragenstellers wilde weten hoe de wereldkampioene allround 2022 dat nou doet: stoppen met profsport en dan toch je lichaam onderhouden. Daar ging Schouten gretig op in.

Sporten

Ze kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag stoppen met trainen of op andere wijze lichaamsoefeningen doen. Haar lichaam is daar met de jaren nou eenmaal aan gewend geraakt. "Op het moment ben ik regelmatig aan het sporten", is haar antwoord. "Vooral hardlopen en fietsen. Wanneer het mooi weer is of ik zin heb. Vanaf mei krijg ik een programma van mijn trainers. Zodat ik daarin goede begeleiding krijg."

Irene Schouten en voedsel

Soms zie je sporters na een hoogtepunt (een gewonnen WK ofzo) op de foto met een enorme berg frietjes en broodjes hamburger. Maar Schouten doet het rustig aan qua junkfood, zo blijkt uit haar reactie op een vraag over wat ze nu eet. "Niet heel anders, alleen minder, omdat mijn lichaam minder nodig heeft. Maar het zit zo in mijn systeem om gezond te eten dat het een soort automatisme is geworden."

Zwarte gat

Ook een ander fenomeen dat kan opduiken na een glansrijke sportieve carrière, is bij Schouten afwezig. Ze heeft totaal geen last van het gevreesde zwarte gat: het gevoel dat het leven plots geen zin en doel meer heeft. In antwoord op de vraag of het moeilijk is om haar dagen in te delen, zegt ze: "Nee, gelukkig niet! Ik ben lekker bezig. En waar ik tijd over heb, ga ik lekker sporten of op bezoek bij familie of vrienden."

Tranen

Dat Schouten toe was aan een meer ontspannen leven, was al een tijdje duidelijk. In 2023 zat ze helemaal niet lekker in haar vel, nadat ze na de zeer succesvolle Olympische Winterspelen (2022) op te veel aanbiedingen in ging. Ze raakte oververmoeid en presteerde minder. En nadat ze eerder in 2024 onverwacht haar pensioen aankondigde, zei ze dat ze uitkeek naar alle gezellige dingen waar ze als schaatsprof geen tijd voor kon maken, zoals handballen en kleren maken.

Lezingen

In april 2024 was Schouten te gast bij het Health Festival in Amsterdam. Ze gaf een lezing over de weg richting haar olympische plakken. Aangezien haar optreden een samenwerking was met een bepaald merk voedingssupplementen, zal ze daar ook wel iets over hebben gezegd. Wie weet duikt ze nu volop het lezingencircuit in.