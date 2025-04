Dit is waarom René van der Gijp woensdag toch bij Vandaag Inside zit: 'Ik kan niet wegblijven'

Het zal deze woensdag even wennen zijn voor de vaste kijkers van Vandaag Inside. Niet Albert Verlinde, maar René van der Gijp schuift aan de tafel met Johan Derksen en Wilfred Genee. En dat terwijl Van der Gijp juist de woensdagen wilde overslaan. Waarom zit hij er vanavond dan toch?

Van der Gijp nam in zijn nieuwe contract bij het programma op dat hij een extra dag vrij zou krijgen. Daardoor schuift hij normaal gesproken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aan. Op woensdag heeft de oud-voetballer dan vrijaf, zodat hij meer tijd heeft voor andere dingen zoals zijn gezin.

Albert Verlinde werd daarom gestrikt als vaste tafelgast voor de woensdag, maar vanavond zit Van der Gijp toch weer op zijn plaats. Dat heeft alles te maken met verplichtingen van Verlinde. Hij moet namelijk naar het Musical Awards Gala. Daar is de musical Elisabeth, waar Verlinde producent van is, liefst twaalf keer genomineerd.

12 nominaties

Daardoor kon Verlinde het zich niet verloven om het gala links te laten liggen vanwege zijn Vandaag Inside-verplichtingen. "Met twaalf nominaties voor de musical Elisabeth kan ik niet wegblijven bij het gala vanavond", schrijft Verlinde op Instagram. Van der Gijp springt daarom een avondje bij. "René dank voor deze oplossing! En nu maar duimen vanavond."

Rustdag op donderdag?

Van der Gijp zit woensdag dus op de stoel van Verlinde, die mogelijk donderdag dan de honneurs waarneemt. Daar hintte Van der Gijp, al dan niet grappend, dinsdagavond wel op. "Donderdag heb ik echt een rustdag ingepland, dan lig ik de hele dag plat", vertelde hij.

Vervolgens leek Gijp wat geïrriteerd toen Genee en Derksen wat plagerig deden over het feit dat hij drie dagen achter elkaar moet opdragen. Genee: "Moeten we iets extra's doen, die stoel neerzetten ofzo?', terwijl hij naar een speciale relax-stoel wees. Derksen had een ander idee. "Misschien een bankje", oppert hij, terwijl Van der Gijp zich leek te storen aan de opmerkingen.

Podcast René van der Gijp

Het trio Derksen, Genee en Van der Gijp is al sinds 2008 een vast trio op televisie. Hij en Derksen kennen elkaar al een jaar of vijftig. Naast het programma is Van der Gijp ook wekelijks te horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij maakt die show samen met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond.