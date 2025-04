Dit is wanneer Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet samen hun eerste baby verwachten

Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet verwachten in 2025 hun eerste kindje samen. Het koppel heeft nooit gemeld wanneer de Braziliaanse precies is uitgerekend, maar het lijkt erop dat de baby snel gaat komen. Dat onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Verstappen en Piquet maakten op vrijdag 6 december 2024 bekend dat ze in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje samen. Dat deden ze vlak voor de laatste race van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. Normaal gesproken delen mensen rond de twaalfde week van de zwangerschap dat er een baby op komst is. Als we dat in het geval van Verstappen en Piquet ook hadden aangehouden, dan zou de kleine ergens in mei verwacht moeten worden.

De dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet leek diezelfde maand echter toch een tipje van de sluier op te lichten. Piquet plaatste op 30 december 2024 namelijk een bericht op Instagram en gaf toen in de reacties weg hoelang ze op dat moment ongeveer zwanger was.

Derde trimester

Een volger van de Braziliaanse reageerde op haar post hoe het toch kon dat Piquet er nog altijd zo goed uitzag. "Mijn eerste trimester was heel zwaar en ik begin nu aan mijn derde!", schreef de vriendin van Verstappen als reactie.

Het derde trimester begint als iemand 28 weken zwanger is en dus leek het logisch dat Piquet op dat moment al ruim een half jaar zwanger was. De Braziliaanse had in dat geval toen nog zo'n twaalf weken te gaan en dus leek ze vermoedelijk ergens in de tweede helft van maart uitgerekend.

Het lijkt er echter op dat ze niet helemaal de waarheid sprak over dat haar derde trimester was begonnen, want Red Bull-adviseur Marko vertelde in gesprek bij Kronen Zeitung dat de kleine Verstappen begin mei zal komen en dat er dan géén raceweekend gepland staat.

Piquet meldde eind december dat ze aan haar derde trimester begon. © Instagram.

Vrij weekend

Als het klopt wat Marko zegt over het vrije weekend, zal het kind van Verstappen en Piquet ná 4 mei worden geboren. Dan staat namelijk nog de Grand Prix van Miami op het programma. Overigens lijkt het Braziliaanse model al verklapt te hebben wat het geslacht van de kleine is:

Dochter Piquet

Verstappen gaat voor de eerste keer vader worden, maar zijn vriendin wordt al voor de tweede keer moeder. Zij kreeg in 2019 samen met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat al een dochter genaamd Penelope. Verstappen heeft in ieder geval laten zien dat hij een goede band op kan bouwen met kinderen, want de dochter van zijn vriendin lijkt helemaal gek van hem.