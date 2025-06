'Doe even normaal!': presentatrice Noa Vahle en oud-topvoetballer Wesley Sneijder maken Wytse van der Goot helemaal gek

Kijkers van de Champions League-finale op Ziggo Sport hadden 'geluk' dat de frustratie bij commentator Wytse van der Goot al was weggeëbd, want hij werd voor de wedstrijd PSG - Inter helemaal gek gemaakt door presentatrice Noa Vahle en oud-topvoetballer Wesley Sneijder.

Vahle had een quizje voorbereid, die Sneijder en Van der Goot moesten spelen als voorbereiding op de grote afsluiting van het voetbalseizoen. Ze had alleen van tevoren alle antwoorden al met Sneijder besproken, zodat hij alles wist en meteen als eerste kon reageren. De frustraties liepen tijdens de quiz zienderogen op bij Van der Goot, die normaliter zijn feitenkennis prima op orde heeft.

Frustratie bereikt kookpunt

Vahle en Sneijder houden hun gezichten dusdanig goed in de plooi dat het gezicht van de Rondo-presentator niks in de gaten heeft. Zelfs als hij na een paar punten voor de oud-topvoetballer rechtstreeks vraagt of ze dit samen hebben bekokstoofd, blijven de twee deugnieten de act volhouden. Maar als het 4-0 voor Sneijder wordt, bereikt de frustratie bij Van der Goot het kookpunt. Hij vloekt met 'godverdomme' en slaat daarna snel z'n hand voor z'n mond.

'Doe eens even normaal'

Daar reageert Sneijder dan weer quasi-verontwaardig op met 'hey joh! Doe eens even normaal! Kun je niet tegen je verlies man?'. Lachend geeft Van der Goot toe dat hij inderdaad slecht tegen zijn verlies kan. Hij verliest de gesaboteerde quiz uiteindelijk met 7-1. Pas als het filmpje is opgenomen en Van der Goot wat anders staat te doen, geeft Vahle toe wat er gebeurd is. Hij kan de grap er dan wel van inzien. "Dat doet mij serieus heel goed", is hij blij met het nieuws dat hij niet kón winnen.

PSG - Inter

Van der Goot kon zich daarna richten op het becommentariëren van de Champions League-finale tussen PSG en Inter. De Franse topploeg liet de Italianen perplex achter na een ware voetbalshow. In het stadion van Bayern München werd het liefst 5-0 en daarmee pakte PSG de eerste Champions League in de clubgeschiedenis. De feesten in diverse Franse steden liepen uit op grote rellen, met honderden gewonden, arrestaties en zelfs doden tot gevolg.

Geen Hélène Hendriks

Vahle kreeg dit seizoen de eer om de Champions League-finale te verslaan voor Ziggo Sport. Normaliter heeft ze 'concurrentie' van Hélène Hendriks, maar de presentatrice is geopereerd en zit momenteel in een rolstoel om te herstellen. Daardoor wordt ook haar talkshow De Oranjezomer op SBS 6 van een ander gezicht voorzien totdat ze weer op haar stoel kan zitten.