Dolgelukkige Jutta Leerdam toont vol trots enorme verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg

Jutta Leerdam is momenteel de gelukkigste vrouw op aarde. De 26-jarige topschaatsster is verloofd met haar vriend Jake Paul. Dat deelde het koppel op Instagram, waar ook de mooie verlovingsring te zien was.

Paul liet niets aan het toeval over voor zijn aanzoek aan Leerdam. Hij zocht een prachtige locatie aan het water uit met schitterend uitzicht. De Amerikaan fleurde de boel op met witte rozen en ontelbaar veel kaarsen. Hij en zijn vriendin waren toepasselijk in het wit gestoken. "Dit is de beste dag óóit", reageerde Leerdam op het aanzoek.

Topschaatsster Jutta Leerdam gaat trouwen met Jake Paul: 'Kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn' Topschaatsster Jutta Leerdam en haar vriend Jake Paul gaan trouwen. Dat heeft het showbizzkoppel bekendgemaakt via sociale media. Paul pakte groots uit met het aanzoek. 'We kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn', aldus het verloofde stel.

Enorme verlovingsring van Jutta Leerdam

Toen Paul op één knie ging, de verlovingsring toonde en de magische woorden sprak of Leerdam met hem wilde trouwen, zei ze natuurlijk volmondig 'ja'. Op Instagram toont de Westlandse vol trots de diamanten ring die Paul voor haar kocht. Ook daar zal de Amerikaan zich niet hebben ingehouden, hij kan het immers veroorloven:

Dit is het gigantische vermogen van Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam Jake Paul en Jutta Leerdam zijn na dik twee jaar toe aan een nieuwe stap in hun relatie: de Amerikaanse bokser en Nederlandse topschaatsster zijn verloofd. Paul verdient bakken met geld als influencer, bokser, ondernemer en allround mediapersoonlijkheid. Wat is anno 2025 het vermogen van Jake Paul?

Leerdam is sinds april 2023 een setje met Paul, nadat ze eerder een relatie had met (oud-)schaatser Koen Verweij. De vonken vlogen er al snel vanaf bij Leerdams bezoekjes aan Puerto Rico, waar haar verloofde woont. Paul maakte er nooit een geheim van te willen trouwen met Leerdam en binnenkort is het zo ver. Wanneer ze trouwen, is niet precies bekend.

Dolgelukkig samen

Paul is naast YouTuber ook bokser, influencer en ondernemer. Terwijl Leerdam over het ijs gleed, gleed hij in haar DM (direct message) met de vraag of ze in zijn podcast wilde komen. De liefde sloeg niet meteen over en Leerdam noemde Paul zelfs 'raar'.

Bekijk de verlovingsring op de tweede slide:

"Ik had nooit, nooit verwacht dat ik met hem zou daten, echt nooit", gaf ze openlijk toe. "Natuurlijk wist ik niet veel over hem. Ik kon alleen maar scrollen op zijn Instagram en een mening vormen, zoals de hele wereld dat doet. Maar hij is het tegenovergestelde." Leerdam zwichtte voor Paul, die haar aan het lachen maakte. "We klikten echt in twee snelle werelden op een diep en superpersoonlijk niveau."

Verhuizing naar Puerto Rico?

De verloving is een volgende stap naar een mogelijke verhuizing van Leerdam naar Puerto Rico, waar ze momenteel al verblijft na het schaatsseizoen. Toch zal ze er niet direct heen gaan, omdat er een olympisch seizoen voor de deur staat. De Nederlandse heeft er geen geheim van gemaakt daardoor voorlopig niet te kunnen verhuizen.

Schaatstopper Jutta Leerdam hint opnieuw op ingrijpende verhuizing: 'Het breekt mijn hart' Topschaatsster Jutta Leerdam heeft na een lang en slopend seizoen vakantie. De Nederlandse schaatstopper verblijft dicht bij haar geliefde Jake Paul op Puerto Rico. Ook is ze weer herenigd met haar beste vriend Thor. Het lijkt weer een puzzelstukje richting een ingrijpende verhuizing.

Wel kan ze tegenwoordig makkelijker dan ooit te voren de reis naar Puerto Rico maken. Leerdam mis niet gekoppeld aan een commerciële ploeg met allerlei verplichtingen. De topsprinter heeft haar eigen team. In haar eerste seizoen solo won ze de Europese titel sprint, goud op de teamsprint bij de WK in Hamar, zilver op de 500 meter aldaar en brons op de 1000 meter.

Toch kan al dat eremetaal niet op tegen die diamanten ring die tegenwoordig om haar linker ringvinger schittert.