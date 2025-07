Voor de Oranje Leeuwinnen eindigde het EK voetbal al vroeg en in mineur. De Nederlandse voetbalsters werden in de groepsfase in Zwitserland al uitgeschakeld en moesten na drie wedstrijden naar huis. Althans, dat hóéfde niet, zo liet Vivianne Miedema donderdagavond zien.

De Nederlandse topspits (29) dook vier dagen na de uitschakeling weer of nog steeds op in Zwitserland. Dat is niet geheel onverwachts, want haar vriendin Beth Mead zit nog wel in het toernooi. De Engelse aanvalster is al jaren de geliefde van Miedema en aangezien Zwitserland niet al te ver van 'huis' is en Engeland alle steun kan gebruiken, besloot Miedema in het EK-land te blijven. Daar dook ze donderdagavond op bij de kwartfinale tussen Engeland en Zweden.

Ze had duidelijk geen zin om heel veel herkend te worden door de duizenden fans die vanuit Engeland waren meegereisd. Dus trok ze een pet diep over haar ogen en probeerde ze zoveel mogelijk op de achtergrond op zoek te gaan naar haar plekje op de tribunes. Eenmaal gezeten kon ook Miedema waarschijnlijk haar ogen niet geloven. Binnen twee minuten maakte de titelverdediger een enorme fout achterin, die meteen werd afgestraft.

Grote fout

Verdediger Jess Carter liet zich opzichtig in de luren leggen door de Zweedse topspits Kosovare Asllani. Zij kreeg na een onderschepping de bal terug van een ploeggenoot en zette Zweden al binnen twee minuten op een 1-0 voorsprong. Engeland moet dus volop in de achtervolging om een eventuele halve finale nog te redden. Het Engeland van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman was gewaarschuwd voor de sterke Zweden, want die veegden in hun groep al topland Duitsland van de mat (4-1).

'Blij' met tweede plek

De Britse media waren na de laatste groepswedstrijd nog 'blij' dat Engeland tweede was geworden in de groep achter Frankrijk. Op die manier werd namelijk wereldkampioen Spanje ontweken tot een eventuele finale. Maar Zweden blijkt een lastige klant en heeft favoriet Engeland al snel op de knieën. Miedema's vriendin Mead zag wederom van de bank hoe haar land achterkwam. De aanvalster is tot nu toe telkens invaller op het EK, omdat Wiegman aan dezelfde opstelling vasthoudt.