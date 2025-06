Eenzame weken voor Alexander Zverev: beroemde vriendin laat toptennisser in de steek op Roland Garros

Alexander Zverev hoopt woensdag voor de vijfde keer op rij de halve finales op Roland Garros te halen. De Duitser wacht wel een zware klus, want hij moet daarvoor afrekenen met Novak Djokovic in de kwartfinales. Zverev mist daarbij ook nog eens een grote steun van hem, want zijn oudere vriendin laat hem uitgerekend in de stad van de liefde in de steek.

De 28-jarige Zverev haalde eerder dit jaar de finale op de Australian Open en werd daar elke wedstrijd uitbundig toegejuicht door zijn vriendin Sophia Thomalla. De 35-jarige Duitse actrice, model en presentatrice is in Parijs echter nergens te bekennen. Ook tegen Djokovic zal Zverev het zonder haar steun moeten doen.

Opnames in Thailand

Thomalla zit namelijk al enkele weken op het Thaise eiland Koh Samui voor haar werk. Daar wordt een nieuw seizoen van het datingprogramma Are you the one? opgenomen. In de show worden twintig vrijgezellen door een algoritme verdeeld in tien koppels. De deelnemers moeten er vervolgens via dates zien te achterhalen welke mensen aan elkaar gematcht zijn. Het programma is toe aan het zesde seizoen en Thomalla is sinds de tweede reeks de presentatrice.

Die verplichtingen zorgen ervoor dat zij niet in Parijs kan zijn om haar vriend naar zijn allereerste grandslamtitel te schreeuwen. Het Duitse medium BILD meldt namelijk dat ze pas op 10 juni terug zal vliegen naar Europa en dat is twee dagen na de finale op Roland Garros. Als Zverev de eindstrijd haalt en het toernooi wint dan zal hij het feestje dus zonder zijn geliefde moeten vieren.

Clash met Djokovic

Voor Zverev zijn het eenzame weken in de stad van de liefde, maar dat lijkt hem voorlopig niet te deren. De drievoudig grandslamfinalist haalde zonder problemen de kwartfinales. Zverev stond vooralsnog alleen in de tweede ronde een set af aan Jesper de Jong.

De nummer 3 van de wereld profiteerde maandag van fysieke problemen bij Tallon Griekspoor. De Nederlander liep in de warming-up een buikspierblessure op en moest in de vierde ronde na anderhalve set opgeven. Zverev begint dus met veel energie aan de kwartfinale tegen Djokovic woensdagavond.

