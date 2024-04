Eerste zoen Naomi van As en Sven Kramer zorgde voor hilariteit én reprimande: 'Jij was zo lam'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

In oktober vorig jaar bespraken Van As en Hoog hoe ze hun partners hebben ontmoet. Bij Hoog - die getrouwd is met Ajax-hoofdscout Kelvin de Lang - ging dat via een gemeenschappelijke vriend. Bij Van As, sinds 2008 samen met Sven Kramer, ging het wat anders.

"Het begon toen wij in China waren", vertelt Van As in de podcast. "De inspanningsfysioloog (van de Oranje-hockeysters, red.) vroeg mij toen of ik Sven Kramer kende. Ik moest even nadenken, want ik keek alleen hockey. Hij was toen net wereldkampioen geworden. Maar dat was toen nog helemaal niks hoor."

Uitnodiging via MSN

"Op een gegeven moment kregen we toch een beetje contact en ik heb hem voor het eerst ontmoet op het Sportgala", aldus Van As. "Het eerste contact kregen we via (chatprogramma, red.) MSN, zo erg. Ik zat daar nooit op, maar ik denk dat het in Friesland toen heel hip was. Ik keek er toen toevallig een keer op en toen had ik een uitnodiging. Die accepteerde ik natuurlijk en toen gingen we een beetje lullen en dat was best wel leuk. Daarna gingen we een beetje sms'en."

Het Sportgala

Van As en Hoog waren met de hockeyploeg van de partij op het Sportgala, waar Kramer een van de genomineerde was. "We zaten na afloop met een hele groep op de bank, jij zat er ook bij", kijkt Van As naar haar oud-ploeggenote. "En toen kwam hij erbij zitten. Ik had veel te veel gedronken, dat weet ik nog."

"Jij was zo lam", beaamt Hoog. Van As: "En toen hebben we ook voor het eerst met elkaar gezoend." Daar wil de lachende Hoog ook wel iets over zeggen: "Mag ik daar nog heel even kort op inhaken? Want dat was echt op de garderobetafel, waar al die sporters langsliepen en het hele NOC en die persmensen. Jullie stonden daar vol te tongen met elkaar."

Reprimande voor hockeysters

"Ik dacht dat het maar heel kort was", aldus Van As. "Later heb ik van het NOC, via bondscoach Marc Lammers nog wel een kleine reprimande gekregen dat ik veel te beschonken was. De hockeyers, en ik was gelukkig niet de enige, hadden zich een beetje misdragen en veel te veel gedronken."

"Jij bent echt niet heel vaak dronken", beweert Hoog. "Maar die avond... En toen kregen we dus die melding." Van As: "Ja, en dat hebben we daarna dus nooit meer gedaan. Bij het Sportgala dan... Maar goed, zo is het begonnen. Ik was helemaal niet op zoek naar een relatie, maar het is gewoon zo gelopen."

Beluister de hele aflevering hieronder: