EK-held Wim Kieft openhartig over zijn moeder: ‘Het kan hard gaan’

Oud-voetballer Wim Kieft heeft zich openhartig uitgesproken over zijn moeder. Die is inmiddels 92 jaar en dat brengt toch wat onzekerheid met zich mee. 'Ze raakt alles kwijt.'

Het komt ter sprake door een anekdote in de podcast KieftJansenEgmondGijp over een vrouw van 100 jaar oud die nog op zichzelf woont. "Maar jouw moeder toch ook", vraagt René van der Gijp aan Kieft. "Ja, maar die is 92. Dat kan in een keer hard gaan."

"92 is ook wel een hele leeftijd hoor, Wim", vervolgt Van der Gijp. "Bizar man." De moeder van de oud-PSV'er heeft ook al van een aantal gezinsleden afscheid moeten nemen, vertelt Kieft. "Mijn zus is overleden en mijn vader ook. Dus mijn moeder klampt zich aan mij vast. Dan zeg ik wel eens: mam, dat moet je niet doen." "Je klampt je aan de verkeerde vast", lacht Gijp. "Ik heb al genoeg aan mezelf", vervolgt Kieft ook lachend.

Eenzaam

Hij gaat wel vaak bij zijn moeder langs, maar zie dan dat ze soms een beetje eenzaam is. "Weet je wat het is met oude mensen, die raken alles kwijt om hen heen. Buiten de kinderen en de kleinkinderen. Haar zussen en ouders zijn al lang dood."

Ook veel vrienden en vriendinnen zijn al overleden. "Ze is soms wel een beetje eenzaam. Ze wil ook nooit op bezoek bij anderen. Daar heeft ze geen zin in, want ze wil weg kunnen gaan wanneer ze zelf wil."

Toch gaat ze er wel eens op uit. "Nu gaat ze twee keer in de week naar een bejaardenclub. Gaat ze een beetje kaarten. Dat vindt ze wel leuk."

Oma

De moeder van de oud-voetballer en analist is ook oma van zijn vier kinderen. Met zijn eerste vrouw Sylvia heeft Kieft drie kinderen: dochters Mattia en Mauri en zoon Robbin. Later vond Kieft de liefde bij Suzanne Martens, met wie hij ook een dochter kreeg.