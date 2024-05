Ellen Hoog en Naomi van As doen boekje open over ondeugende hockeyfeestjes en preutsheid onder de douche

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen in hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday' bepaald geen blad voor de mond. Het duo vertelt wekelijks bijzonder openhartig over de kleedkamergeheimen uit hun bijzonder succesvolle tijd bij Oranje. Hieronder een overzicht van de grappigste, bizarste en ondeugendste verhalen.

Hoog (38) en Van As (40) speelden tussen 2004 en 2016 samen voor het Nederlands elftal. In die bijzonder succesvolle periode werden onder meer twee wereldtitels gewonnen en was er twee keer goud op Olympische Spelen. Hoog is getrouwd met Kelvin de Lang, de technisch manager van Ajax, en heeft een dochter. Van As is al jaren samen met oud-schaatser Sven Kramer. Het sportieve stel heeft een zoon en een dochter.

Hilariteit om 'preutsheid' onder de douche

Als Fatima Moriera de Melo te gast is in de podcast van Hoog en Van As is er van gêne helemaal geen sprake meer. Met zijn drieën staan ze uitgebreid stil bij de douchegewoontes van oud-ploeggenoten. Met name de Argentijnse en Japanse dames zorgden voor hilariteit: "Nou, die kende geen schaamte hoor!"

Ex-hockeysters lachen om 'preutsheid' onder de douche: 'Nou, die kende geen schaamte hoor' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog eens uit.

'Voor 10.000 euro had ik het gedaan'

Richting de Olympische Spelen in 2012 zat de selectie van Oranje in de trein richting Londen. "Als wij met het team weg waren, dan kelderde het niveau na dag één", vertelt Hoog en dat blijkt ook wel uit het verhaal dat volgt. Een wildvreemde man wordt ongevraagd betrokken in een pikante discussie en dat bezorgt de hockeysters 'knalrode hoofden'.

'Voor 10.000 euro had ik het gedaan', pikante discussie zorgt voor hilariteit bij Ellen Hoog en Naomi van As Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog een keer uit.

Wilde avond met Sven Kramer

Naomi van As is sinds 2008 samen met Sven Kramer. In één van de podcasts komt het verhaal van hun eerste zoen naar boven. Daar blijken nogal wat mensen getuigen van te zijn geweest. En lang niet iedereen kon die avond, op het Sportgala, het gedrag van de hockeyster waarderen, zo blijkt.

Tophockeyster na wilde avond met Sven Kramer op de vingers getikt: 'Dat hebben we nooit meer gedaan' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Dan ging iedereen echt los'

Hoog en Van As kregen de vraag hoe zij tegenover drank en sigaretten staan. De twee blijken er tijdens hun loopbaan bij vlagen lustig op los te hebben gepaft. En daarmee waren ze zeker niet de enige in het team.

Ex-hockeysters doen boekje open over drank en sigaretten: 'We zorgden wel dat de coach het niet zag' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten uit.

Het lijstje van Ellen Hoog

In een gesprek over vreemdgaan doet Hoog een opvallende onthulling. Zij claimt een bijzonder lijstje te hebben met namen van mannen en daar staat David Beckham op.

Ex-hockeyster Ellen Hoog doet pikante onthulling: 'David Beckham staat wel op mijn lijstje' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Beginnersfoutje' in relatie met Sven Kramer

Van As kwam vroeg in haar relatie achter een minpuntje bij haar vriend Sven Kramer. Daar maakte ze een opmerking over en met de gevolgen daarvan moet ze nog elke dag leven. "Een beginnersfoutje", is Hoog vriendelijk voor haar vriendin.

Naomi van As maakte 'beginnersfoutje' in relatie met Sven Kramer: 'Heb ik één keer wat van gezegd' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Die zat te knallen met een Australiër'

De hockeysters van Oranje hielden zich over het algemeen vrij aardig aan de regels van de bondscoach, maar af en toe had een van de speelsters er even genoeg van. Een plek op de bank was reden voor een nachtelijk avontuur met een Australische collega.

Hilariteit om uit hotel ontsnapte Oranje-hockeyster: 'Ze dacht: ik ga gewoon naar die gozer toe' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten voor je uit.

'Zure' diefstal in Rio

Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kregen de hockeysters van Oranje te maken met diefstal uit hun appartement. En daar kunnen de dames zich acht jaar later nog altijd over opwinden: 'Het waren op twee vlakken mislukt Spelen.'

'Ze hadden ze allemaal gejat!': Balende Oranje-hockeysters onthullen 'zure' diefstal tijdens Spelen in Rio Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Oh, mijn God, ik keek echt mijn ogen uit'

De feesten in het olympisch dorp hebben de reputatie er vrij wild aan toe te gaan, maar doorgaans blijft alles redelijk binnenskamers. Hoog en Van As blijken echter bereid uit de school te klappen: "Sporters die uit de bosjes kwamen die thuis gewoon een vrouw, vriendin of vriend hadden."

'Heftig feest in Rio', Ellen Hoog doet boekje open over olympisch dorp: 'Echt iedereen zat met elkaar te tongen' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Dus wij roepen 'ze staat buiten te tongen''

De gewonnen Champions Trophy in Canberra (2005) blijkt een onuitputtelijke bron van goede verhalen voor Hoog en Van As. Dit keer vertelden ze over de wilde avond na de finale. Het was december, Sinterklaas kwam langs in Australië en de rekening aan de bar liep hoog op. "Het werd later en later en we werden een beetje baldadig."