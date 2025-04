Emotioneel eerbetoon Cristiano Ronaldo na overlijden dierbare: 'Ik ben voor altijd dankbaar'

Cristiano Ronaldo staat stil bij het overlijden van zijn 'ontdekker'. Op 77-jarige leeftijd overleed Sporting-legende Aurélio Pereira. Hij leidde jarenlang de scouting en opleiding van de eerste profclub van de Portugese superster. Op Instagram komt Ronaldo met een emotioneel eerbetoon.

De topscorer aller tijden van de Portugese nationale ploeg reageert op het overlijden van Aurélio Pereira en bedankt de trainer voor wat hij voor hem heeft betekend. "Een van de grootste symbolen van jeugdopleidingen wereldwijd heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal voortleven", aldus Ronaldo op social media, vergezeld van een foto van de twee in het paleis van Belém.

De band van bijna 30 jaar wordt benadrukt: "Ik zal altijd dankbaar blijven voor alles wat hij voor mij en zoveel andere spelers heeft gedaan. Tot ziens, meneer Aurélio, bedankt voor alles. Rust in vrede." Op de tweede foto van het eerbetoon is iets bijzonders te zien. De eerste spelerspas van de piepjonge Ronaldo toen hij bij Sporting tekende in 1997.

Ronaldo is ondertussen zelf op jacht naar zijn duizendste goal ooit. Bij Al Nassr in Saoedi-Arabië en de Portugese nationale ploeg werkte hij zijn totaal de afgelopen weken op naar 931 goals, waardoor hij dus nog 69 treffers verwijderd is van de enorme mijlpaal. Ter vergelijking: Lionel Messi, met wie Ronaldo altijd concurreert om de status van beste voetballer ooit, staat ver achter op Ronaldo. De Argentijn kwam 'pas' tot 856 treffers.

Ronaldo groeide op op het Portugese eiland Madeira, waar inmiddels zelfs het vliegveld naar hem is vernoemd. Op 12-jarige leeftijd zag Aurelio Pereira op aanraden van de fanclub van Sporting het supertalent voor het eerst in actie. Hij wist meteen dat hij hem naar het Portugese vasteland moest halen en de rest is geschiedenis. Via Manchester United, Real Madrid en Juventus kwam hij in Saoedi-Arabië terecht.

Bij de nationale ploeg groeide hij uit tot een absolute grootheid. De inmiddels veertigjarige superster speelde inmiddels 219 interlands en scoorde daarin 136 keer. Die cijfers kan verder niemand overleggen. In 2016 werd Ronaldo met zijn land Europees kampioen.