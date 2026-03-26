Björn Kuipers stond jarenlang op de grootste voetbalpodia ter wereld, van Champions League-finales tot de eindstrijd van het EK op Wembley. Maar de afgelopen weken speelde zich in Oldenzaal een minstens zo intensieve wedstrijd af: de complete verbouwing van zijn Jumbo-supermarkt. "Dit was Champions League, een militaire operatie", zegt de oud-topscheidsrechter tegen Sportnieuws.nl.

De deuren van de volledig vernieuwde Jumbo Kuipers gingen woensdagochtend open. "Het was een prachtige periode met héél veel inzet van ons om uiteindelijk de openingsdatum van 25 maart te halen, maar het is meer dan gelukt", zegt Kuipers vol trots. "Je kunt beter vragen: wat is er niet gebeurd? De hele winkel heeft een complete metamorfose gehad, zowel de binnen- als de buitenkant is volledig gerestyled. Als je wil bijblijven en winnen, dan moet je blijven investeren."

'Dit was Champions League'

Als scheidsrechter bereikte Kuipers jarenlang het hoogste podium in het internationale voetbal. Toch noemt hij de afgelopen weken in zijn eigen supermarkt minstens zo intens als fluiten op het allerhoogste niveau. "Dit was Champions League. Het is zo’n militaire operatie om de hele winkel te slopen en weer op te bouwen in slechts twee weken. Dan móét je goed samenwerken en dat hebben we als team uitstekend gedaan."

Emoties bij familie Kuipers

De opening van de vernieuwde supermarkt zorgde voor de nodige emoties bij Kuipers en zijn vrouw Marlies. Dat komt vooral doordat het bedrijf diepgeworteld is in de familiegeschiedenis. De supermarkt kent zijn oorsprong in 1937, toen opa Jan begon met het rondbrengen van broodjes op een bakfiets.

Later nam vader Jan het bedrijf over en inmiddels staan Björn en Marlies aan het roer. "Je probeert het bedrijf stap voor stap verder te brengen. Er zijn héél veel kleine kruideniers uit die tijd verloren gegaan… Als je dan weet te overleven, en dat gaat niet altijd gepaard met alleen maar succesverhalen, dan maakt dat natuurlijk emoties los."

Vader Jan kijkt nog regelmatig vol verwondering naar hoe het familiebedrijf zich heeft ontwikkeld. "Het doet hem heel veel", erkent Kuipers. "Hij vraagt zich wel eens af: hoe is het allemaal mogelijk? In onze familie is hard werken nooit geschuwd, maar dat gaat ook gepaard met tegenslagen. Daar moet je bovenop komen. Wij hebben volgehouden en doorgezet om uiteindelijk deze nieuwe opening te hebben. Het was een turbulente reis, maar ook een héél gave."

Van voetbalveld naar winkelvloer

Kuipers was jarenlang een van de meest gerespecteerde scheidsrechters ter wereld. Hij floot negen internationale finales, waaronder de Champions League-finale van 2014 tussen Atlético Madrid en Real Madrid en de EK-finale van 2021 tussen Engeland en Italië op Wembley. Na zijn afscheid als scheidsrechter is hij actief gebleven in de voetbalwereld. De UEFA benoemde hem tot een van de vijf Refereeing Officers, een rol waarin hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van jonge internationale scheidsrechters.

Maar tijdens de verbouwing van de supermarkt stond alles even in het teken van zijn onderneming. "Ik heb het buitenland helemaal gecanceld. Ik ben helemaal nergens geweest, alleen in de winkel van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Je moet je prioriteiten op de goede plek zetten en dat hebben we gedaan."

Naast zijn werk voor de UEFA runt Kuipers samen met zijn vrouw twee Jumbo-supermarkten: in Oldenzaal en in Denekamp. De combinatie van ondernemen en het begeleiden van scheidsrechters geeft hem energie. "Het is altijd een combinatie van ondernemen en scheidsrechters ontwikkelen, daar word ik gelukkig van. Ik zou niet alleen maar de scheidsrechter of referee officer willen zijn. Ik ben heel blij dat ik af en toe in de winkel kan lopen om de bloemkolen recht te leggen en bezig te zijn met de klant", besluit Kuipers.