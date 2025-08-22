Lindsey Vonn is diep geraakt door het overlijden van haar voormalige coach Erich Sailer. De Amerikaanse ski-legende schreef een emotionele boodschap op Instagram, waarin ze hem bedankte voor alles wat hij voor haar carrière en haar leven heeft betekend.

Sailer overleed op 99-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. De legendarische coach stond aan de basis van de carrières van talloze skiërs, waaronder Vonn zelf én haar vader Alan Kildow. Vanaf jonge leeftijd maakte Vonn kennis met zijn trainingsprogramma bij Buck Hill in Minnesota, dat Sailer wereldwijd op de kaart zette.

'Meer dan een trainer'

In haar bericht noemt Vonn hem meer dan een trainer. "Erich was mijn familie. Mijn vader kent hem al 62 jaar en sinds mijn geboorte was hij deel van mijn leven. Zonder hem zou ik niet de persoon of skiër zijn die ik nu ben. Hij heeft meer gedaan voor de skisport dan wie dan ook."

Vonn vertelde dat ze deze zomer nog de kans kreeg om Sailer te zien. "Ik ben zo dankbaar dat ik nog één keer zijn vertrouwen in mij heb mogen voelen. Dat draag ik mee, niet alleen dit laatste seizoen, maar de rest van mijn leven. Ik zal je nooit vergeten. Nooit", sluit een geëmotioneerde Vonn haar bericht af.

Tussen hoogtepunten en diepe dalen

De basis die Sailer legde, hielp zijn pupil aan een indrukwekkende loopbaan. Ze werd de eerste Amerikaanse vrouw die olympisch goud won op de afdaling (Vancouver 2010), pakte in totaal 82 World Cup-zeges en groeide uit tot een icoon in de sport.

Vonn verloor de afgelopen jaren meerdere dierbaren. In 2018 overleed haar grootvader, in 2022 haar moeder Linda Krohn na een strijd tegen ALS, en onlangs haar hond Lucy, die jarenlang haar vaste gezelschap was. Op Instagram liet de ski-legende weten dat ze de initialen van haar 'engelenleger' draagt op haar helm.

Nog één keer alles geven

Vonn heeft aangekondigd dat ze na de Winterspelen van 2026 in het Italiaanse Cortina definitief stopt met skiën. Tot die tijd wil ze Sailer eren door nog één keer alles te geven op de piste, met haar overleden coach in gedachten.