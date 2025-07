In Nederland zijn we druk met het liefdesleven van topsporters, maar in Engeland kunnen ze er helemaal wat van. Zeker de Premier League-spelers worden maar al te goed in de gaten gehouden. Daardoor wordt duidelijk dat een speler die een toptransfer heeft gemaakt op relationeel gebied geen stap hogerop heeft gezet.

Op het veld maakte Liam Delap het vorige seizoen enorm veel indruk. Als speler van Ipswich Town maakte hij twaalf goals tijdens zijn eerste volledige seizoen in de Premier League. Het voormalig toptalent van Manchester City kon degradatie niet voorkomen, maar maakte wel een absolute toptransfer.

Chelsea ging anderhalve maand geleden namelijk aan de haal met de Britse spits. Hij kwam voor tientallen miljoenen over en tekende voor zes jaar en een miljoenensalaris. Hij deed deze zomer meteen mee aan het WK voor clubteams, wat gewonnen werd door Chelsea. Het kan niet op, zou je denken. Nu blijkt dat het niet alleen maar goed nieuws is omtrent de talentvolle spits.

Geruchten waren er al lange tijd

Al wekenlang gingen er in de Britse tabloids geruchten over een mogelijke breuk tussen Delap (22) en Leanna Paul. Laatstgenoemde, een 25-jarige Schotse influencer, onthulde dat op haar eigen Instagram-account. "Normaal gesproken praat ik er hier niet graag over, want ik hou zulke dingen liever privé", schrijft ze. "Maar omdat ik er voortdurend naar gevraagd wordt: ja, ik ben single."

Het duo was ruim een jaar samen, maar aan die periode is dus een eind gekomen. De geruchten waren er al een tijdje, maar dat kwam met name door Paul zelf. Zij deelde tijdens het WK voor clubs een cryptisch bericht waarin ze stelde dat je 'iemand niet loyaal kan maken door meer van hem te houden', iets wat natuurlijk meteen gekoppeld werd aan haar relatie met Delap.

Succes met Chelsea

De spits had er sportief gezien niet zo veel last van. Hij liet zich meteen zien op bij Chelsea en maakte op het clubtoernooi zijn eerste goal. The Blues wonnen het toernooi door in de finale Paris Saint-Germain in een verhit potje te verslaan. Op 17 augustus staat het eerste competitieduel op het programma. Dan speelt Chelsea tegen Crystal Palace.

