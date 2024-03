Engeland in de ban van wereldkampioen, wie is deze hoogspringende Instagram-sensatie?

Molly Caudery won zondag goud bij het polsstokhoogspringen op het WK indoor atletiek. De Britse is een sensatie in eigen land. Heeft dat te maken met haar sport, of haar uiterlijk? Zelf is ze ook verbaasd over haar enorm gestegen populariteit.

De 23-jarige Caudery maakte bij de Daily Mail duidelijk dat zij geen écht model is. Haar 221.000 volgers op Instagram denken daar mogelijk anders over. Zij snapt ook niet hoe ze aan zoveel volgers komt.

"De laatste tijd post ik meer video's van het polsstokspringen en ik heb daar meer dan 10.000 volgers door bij gekregen. Ik denk dat die volgers heel belangrijk zijn, want mensen zeggen dat atletiek niet meer zo groot is als het eerst was. Als ik die 200.000 mensen kan inspireren om onderdeel te worden van atletiek, is dat fantastisch."

Op naar het wereldrecord

Caudery won zondag de polsstokwedstrijd door een hoogte van 4 meter 86 te springen, een persoonlijk record voor haar. Een jaar geleden sprong zij nog 'maar' 4 meter 60. Het wereldrecord indoor staat op 5 meter 02 en outdoor op 5 meter 06.

Het doel van de Britse was om te shinen op de Olympische Spelen van 2028, maar mogelijk lukt dat al op de Spelen van 2024 in Parijs. "Als ik de finale haal in Parijs, weet je nooit wat er allemaal kan gebeuren."

Bijna haar vinger eraf

In 2021 verloor Caudery bijna een vinger, in haar thuisgym. "Mijn vinger kwam tussen de bar en het rek waar je de stang oplegt. Hij lag er voor negentig procent vanaf. Hij hield alleen nog aan wat huid vast."