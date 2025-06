Emma Raducanu heeft iets meer losgelaten over haar band met Carlos Alcaraz. De Engelse tabloids zitten zéér kort op de twee toptennissers, waarbij 'de liefde in de lucht zou hangen'.

Raducanu won dinsdag op een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon van Ann Li en werd na afloop gevraagd over de status van haar relatie met Alcaraz. Het is namelijk bekend dat zij tweemaal op de tribune zat toen de Spanjaard een partij moest tennissen op Queen's.

Tranen bij Engelse toptennisster in aanloop naar Wimbledon: 'Dit betekent heel veel voor me' Emma Raducanu won maandag na een lastige eerste set met 2-1 van Ann Li op een tennistoernooi in het Verenigd Koninkrijk. Dat leverde tranen op bij de Engelse toptennisster. "Dit betekent heel veel voor me."

Reactie van Raducanu

"Ik denk dat ik voor alle tennissers spreek, als ik zeg dat we veel waarde hechten aan connecties met mensen die we van jongs af aan kennen", begint Raducanu. "Als je iets bekender of succesvoller wordt, val je terug op mensen die je al jaren kent, omdat je weet dat dat als een echte connectie voelt."

"Het wordt erg druk en je hebt veel meer vrienden, maar degenen die je al lang kent betekenen meer voor je."

Toptennisser Carlos Alcaraz heeft opmerkelijke verklaring voor nieuw succes: 'Ik voelde zoveel haat' De Spanjaard Carlos Alcaraz won zondag zijn tweede titel in korte tijd. Na de eindzege op Roland Garros pakte hij met Queen's 'maar' een ATP 500-toernooi. De reden achter het succes: Ibiza.

Alcaraz heeft bijzonder plan

Ook Alcaraz sprak eerder al over Raducanu, maar destijds ging het nog alleen over tennis. De regerend winnaar van Roland Garros sprak zijn wens uit om het gemengd dubbelspel met de Britse tennisster te spelen op de US Open. "Ja, ik heb dat speciale verzoek gedaan. Het duurde even voordat ze reageerde. Niet heel lang hoor! Maar natuurlijk moest ze het vragen, en ze moest even nadenken. Maar het duurde geen minuut!", grapte Alcaraz.

Liefde hangt in de lucht tussen twee absolute toptennissers: 'Erg gelukkig en ontspannen in elkaars gezelschap' Emma Raducanu zat afgelopen weekend op de tribune bij Queen's om Carlos Alcaraz aan te moedigen. Dit bezoekje heeft voor flink wat geruchten gezorgd. Er zou namelijk "liefde in de lucht hangen".

Engelse roddelpers

De Spanjaard wist ook dat Raducanu bij zijn wedstrijden kwam kijken. Volgens insiders van The Sun was dit omdat 'er iets speelt' tussen de twee: "De vriendschap tussen Emma en Carlos was hét gesprek van de dag op Queen’s – mensen denken dat er iets speelt tussen hen, omdat er duidelijk een klik is."

De bronnen weten ook dat Alcaraz een bezoekje bracht aan het hotel van de Britse. "Binnen werden ze samen gezien terwijl ze lachend en grappend met elkaar omgingen. Ze lijken erg gelukkig en ontspannen in elkaars gezelschap."