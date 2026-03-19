Sportpresentatrice en voetballiefhebber Hélène Hendriks heeft een mooie nieuwe klus te pakken. Ze krijgt de eer om een grote wereldpremière aan elkaar te praten in de Johan Cruijff ArenA.

Daar gaat zaterdag de documentaireserie over het voetbalicoon in première. Tien jaar na het overlijden van de legende worden de eerste twee afleveringen getoond in het stadion. De avond wordt afgetrapt met een openingsshow en Jordi Cruijff, zoon van Johan en technisch directeur van Ajax, is aanwezig voor een interview.

Dat mag Hendriks verzorgen. “Ik vind het echt een eer. Ik mag de boel een beetje aan elkaar praten en ik ga uiteindelijk een interview doen met Jordi, zijn zoon, en met Ronald Koeman, die kende Cruijff natuurlijk ook ontzettend goed", zegt ze tegen Radio 538. "We gaan het hebben over het leven van Johan en natuurlijk over zijn legacy.”

Johan Cruijff heeft een groot gedachtegoed nagelaten. "Dat zit in het DNA van heel veel mensen. Je ziet het elke dag terug, niet alleen bij Ajax of Barcelona, maar eigenlijk door het hele land”, aldus de presentatrice van Ziggo Sport en SBS6.

'Ik ben dagelijks met hem bezig'

Voor haar persoonlijk betekende hij ook veel. "Ik ben natuurlijk helemaal gek van voetbal en sport, en hij is de grootste voetballer aller tijden voor ons", legt ze uit. "Dus in die zin heb je automatisch veel met hem. Je komt hem altijd weer tegen, in programma’s, met oude beelden, met quotes. Ik ben eigenlijk dagelijks met hem bezig, er komt elke dag wel iets langs.”

Hendriks heeft de documentaire nog niet gezien. Daarin zal exclusief materiaal uit het familiearchief vertoond worden. Alleen de trailer heeft ze al voorbij zien komen. "Daarin zie je al beelden die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat maakt het zo bijzonder.”