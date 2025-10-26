Erben Wennemars schuift geregeld aan bij de tafel van het programma RTL Tonight. In de speciale rubriek 'de held, de hufter en de hartjes' zette de voormalig topschaatser een wel heel bijzonder persoon in het zonnetje.

De marathon van Amsterdam vond vorige week zondag plaats. Tegelijkertijd was ook het Nederlands kampioenschap. Bij de dames werd een nogal opvallende naam derde. Dat was namelijk Mikky Keetels.

Wennemars vertelde laaiend enthousiast over haar prestatie. "Daar werd ze eigenlijk uit het niets zo maar derde. Zij is namelijk geen topsporter, maar stewardess bij de KLM."

'Normale baan'

De voormalig topschaatser vervolgde: "Ze heeft gewoon een normale baan. En dan kom je op allerlei mooie plekken, en als je dan hardloopschoenen meeneemt, dan kun je overal lekker gaan rennen. Daar word je dan zo enthousiast van."

En aangezien Keetels geen topsporter is, moest ze nog wel bepaalde dingen regelen voordat ze mee mocht doen aan het NK. "Ze moest wel een week van te voren lid worden van een vereniging, want anders mocht ze niet mee doen", zo vertelde Wennemars.

Wennemars was dan ook blij dat ze mee mocht doen. "Heel leuk, want dan komt topsort en bredere sport samen. Dus iedereen kan een kans maken om gewoon tegen die toppers te lopen."

Persoonlijk record

De voormalig topschaatser liep zelf ook de Marathon van Amsterdam, en rende zelfs een persoonlijk record. Wennemars zette een tijd neer van 2:47;37. Al praatte hij zijn eigen prestatie wel onderuit. "Het is knap, maar nog altijd drie kwartier langzamer dan de nummer één."

Ondanks dat de voormalig olympiër (tweemaal brons op de Winterspelen van 2006) wat bescheiden bleef, kon hij wel rekenen op een flink applaus van het aanwezige publiek. We kunnen dus wel stellen dat Keetels en Wennemars beiden een knappe prestatie hebben neergezet.