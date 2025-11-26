Bert Maalderink was jarenlang de vaste verslaggever van de NOS bij het Nederlands elftal, maar tegenwoordig horen we hem alleen nog maar bij het schaatsen. De sportjournalist maakte onlangs bekend aan een ernstige ziekte te lijden en schoof woensdag in de talkshow EVA aan om terug te blikken op zijn loopbaan. Daar kwam ook een bijzonder fragment van schaatsicoon Ireen Wüst voorbij.

Maalderink maakte eerder deze maand bekend aan de ziekte multiple sclerose (MS) te lijden. Dat is een ongeneeslijke ziekte waarbij er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen ontstaan waardoor de hersengebieden niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Het kan ervoor zorgen dat mensen problemen krijgen met hun zicht, bewegen, praten en het geheugen. De ziekte zorgt ervoor dat allerlei functies van het lichaam uiteindelijk uitvallen.

De sportjournalist, die nog altijd actief is bij schaatswedstrijden vertelde in gesprek met presentatrice Eva Jink wat dat voor effect heeft: "Het is een ziekte die veel symptomen kan hebben, ik heb er een stuk of tien. Eén van die dingen is fel licht, prikkels en veel kabaal. Als je dan bij het schaatsen in Heerenveen staat, word je knettergek. Ik heb momenten gehad dat ik iemand interviewde en dacht: ga ik nu niet van mijn stokje? Dat is het laatste wat je wil. Dan komt er spanning en stress bij."

'Ireen Wüst heeft nu de televisie uitgezet'

Maalderink werd tijdens het gesprek met enkele iconische momenten uit zijn loopbaan. Zo komt er een reportage voorbij over Ireen Wüst en Sven Kramer, die op dat moment nog piepjong waren. In het filmpje is te zien dat Wüst vuurwerk probeert te kopen en aan de cassière moet uitleggen dat ze boven de achttien is.

De verslaggever denkt dat de schaatsster die beelden liever niet nog eens ziet: "Ireen Wüst heeft nu de televisie uitgezet, die kan hier niet tegen. Ze heeft hier nog een heel Brabants accent. Dat is niet erg, maar ze klinkt nu heel anders."

Maalderink maakte de hele loopbaan van Wüst mee. Hij was erbij toen ze in 2006 olympisch kampioene werd en ook toen ze zestien jaar later voor de vijfde Spelen op rij een gouden plak pakte. Wüst benoemde dat vervolgens zelf ook in het interview na haar laatste gouden race. "Het is niet normaal dat ze mij erbij betrekt. Dat maak je zelden mee, dat iemand eraan denkt. Dat is sympathiek, aardig, leuk", aldus Maalderink.

Maalderink blijft positief

Ondanks zijn ziekte probeert Maalderink overal het positieve in te zien: "Ik heb ook de leeftijd ervoor. MS komt meestal voor bij mensen tussen de 20 en 40. Je zult het dan krijgen... dan is je loopbaan toch een beetje weg. Ik heb de dingen gedaan die ik wilde doen en weet niet hoe ik dat kan overtreffen."

Maalderink gaat in principe ook gewoon weer naar de Olympische Winterspelen in Milaan, al hangt het wel af van hoe hij zich dan voelt. De voortekenen zijn goed. "Het valt me nog wel mee hoe het nu gaat. MS is progressief en chronisch, dat zijn allemaal slechte voortekenen. Maar de afgelopen twee weken ben ik in Canada en de Verenigde Staten geweest voor schaatsen en dat ging boven verwachting goed."

