Tophandbalster Estavana Polman nam aan het eind van 2025 afscheid van het Nederlandse team. Maar ze staat nog wel een jaar onder contract bij haar club Rapid Boekarest. Daarna is haar toekomst nog onduidelijk, maar de 33-jarige hoopt in ieder geval fit te blijven. Haar vriend Rafael van der Vaart is daar alleen niet van overtuigd. "Zij heeft ook best wel aanleg."

De handbalster en oud-voetballer worden in de podcast Voetbal Volgens samen geïnterviewd door hun (schoon)vader Ramon van der Vaart en Edwin van Zaane. Die vragen zich af of Polman gaat aftrainen na haar carrière. "Ja dat heb ik me wel voorgenomen. Maar goed, ik denk dat ik daar een Raffie doe", antwoordt zij. "Ik ben het grote voorbeeld. Ik kan haar daar heel goed bij helpen", grapt Van der Vaart, die na zijn sportcarrière wel wat kilo's is aangekomen.

"Maar je moet gewoon een beetje aan de gang blijven", vervolgt hij serieus. "Ik heb echt helemaal niks gedaan, maar ben weer gaan padellen. In het begin denk je: poeh, wat een hoop gedoe. Maar op een gegeven moment komt je sporthart en dat gevoel weer naar boven en dan voelt het gewoon wat fijner allemaal."

'D'r hoofd wordt wat dikker'

"En tuurlijk, ik ben wat dikker geworden", geeft hij toe. Hij voegt daar aan toen dat Polman wellicht hetzelfde vooruitzicht heeft. "Zij heeft ook best wel aanleg. Dat zou je nu niet zeggen, maar die heeft best wel aanleg. Vooral d'r hoofd wordt wat dikker altijd", zegt de 42-jarige lachend.

"Ik reageer niet eens meer. Mijn tijd komt", zegt Polman. "Nee je hebt er wat minder last van dan ik, helaas", vervolgt Van der Vaart. Hij heeft zijn hele carrière al moeite gehad om op gewicht te blijven. "Ik heb eigenlijk altijd te veel vet gehad vooral", zegt hij.

'Dikkertjesgroep'

Als hij na een vakantie terugkwam bij de club moest hij weer flink aan de bak. "Iedereen gaat dan op je letten, wat je eet enzo. Op mijn zeventiende kwam ik bij Co Adriaanse in de dikkertjesgroep op trainingskamp", vertelt hij. "Maar dat kan tegenwoordig niet meer 'de dikkertjesgroep', dat mag niet meer", reageert Polman.

Polman houdt ook niet van conditietrainingen. "Ik had er denk ik wel wat minder moeite mee dan jij had. Maar ik vind dat verschrikkelijk. Eigenlijk hoe ouder je wordt, hoe meer je er tegenop kijkt", zegt ze. "Dat je denkt: ah nee, weer zo'n voorbereiding in. Gelukkig kan ik redelijk makkelijk lopen, maar sommige dingen vind ik ook gewoon onzin. Kijk, wij hadden meiden erbij, die konden niet een duurloopje doen, maar die konden fluitend zestig minuten spelen. Dan denk ik: uiteindelijk gaat het daar om."