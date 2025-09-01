Estavana Polman trok er zondag gezellig op uit met dochter Jesslynn (8). Op Instagram deelt de handbalster een foto waarop te zien is dat ze een museum bezoeken, waar Jesslynn aandachtig een schilderij bewondert. Een welkome afleiding voor de partner van Rafael van der Vaart, die een dag eerder met haar club Rapid București een teleurstellende nederlaag leed.

De 8-jarige Jesslynn lijkt diep onder de indruk van het schilderij, zo is te zien op een foto die Polman in haar Instagram-verhaal deelt. Haar dochter bewondert het werk van dichtbij, staand achter het glas. Op het schilderij zijn, zo lijkt het, een aantal koeien in een landschap afgebeeld.

i © Instagram: @estavana

'Kunstenaar'

Toevallig werd de handbalster enkele dagen eerder door Rapid București op Instagram nog een ‘kunstenaar’ genoemd, al ging het daarbij natuurlijk om haar handbalkunsten. Uit de foto die ze zondag deelde, blijkt echter dat moeder en dochter ook van een andere vorm van kunst kunnen genieten.

Beschamende nederlaag

Het museumbezoek is ongetwijfeld een fijne activiteit voor de handbalster om haar gedachten wat te verzetten. Een dag eerder leed ze namelijk een beschamende nederlaag. Na een lange zomerstop betrad stond ze weer het veld met Rapid Bucuresti.

De Roemeense grootmacht nam het op tegen CSM Slatina, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de seizoensouverture. Het werd echter een wedstrijd om gauw te vergeten

Kritiek

De ploeg van Polman verloor met 25-26. Dat terwijl Rapid Bucuresti een voorsprong van 23-18 had. Die marge werd niet vastgehouden, waardoor Polman en haar collega's met een flinke teleurstelling aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg liet na de wedstrijd van zich horen.

'Niet de start die we wilden, maar Rapid geeft nooit op!', schreef de ploeg bij een post van de nederlaag. 'De eerste thuiswedstrijd is nog maar een pagina, het verhaal van het seizoen begint nog maar net.' In de reacties moest Polman het ontgelden. 'Polman de hele wedstrijd onherkenbaar', reageerde een geïrriteerde supporter.

WK

Met de wedstrijd heeft de handbalster waarschijnlijk nog geen vertrouwen gewekt bij de bondscoach om geselecteerd te worden voor het WK. Oranje speelt later dit jaar het WK in eigen land.